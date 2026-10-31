Την προκήρυξη οκτώ θέσεων παθολόγων και δύο έως τριών θέσεων αναισθησιολόγων για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένονται περίπου 70 νοσηλευτές έως το τέλος του έτους, ενώ η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η πρώτη ημέρα της οποίας περιλάμβανε επίσης τα εγκαίνια των ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας Βάμου και Σφακίων.

Στο Νοσοκομείο Χανίων πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα του ιδρύματος, με τη συμμετοχή της διοίκησης, εκπροσώπων των εργαζομένων, γιατρών, νοσηλευτών, ασθενών και πολιτών.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι τέσσερις θέσεις παθολόγων θα προκηρυχθούν μέσα στον Νοέμβριο και άλλες τέσσερις τον Ιανουάριο. Για τον Νοέμβριο προγραμματίζεται επίσης η προκήρυξη δύο ή τριών θέσεων αναισθησιολόγων.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι το νοσοκομείο εντάχθηκε στην κατηγορία των άγονων Α΄ και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πρόσθετα οικονομικά κίνητρα. Χαρακτήρισε τη συζήτηση εποικοδομητική και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η λειτουργία του ιδρύματος θα βελτιωθεί.

Στη συνάντηση, στο αμφιθέατρο «Κωστής Νικηφοράκης», συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Χανίων της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη, Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ Νεκτάριος Παπαβασιλείου και ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας. Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής.

Νέα ΤΕΠ 1.700 τετραγωνικών μέτρων

Ο υπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. Οι εγκαταστάσεις θα έχουν συνολική επιφάνεια 1.700 τ.μ., έναντι περίπου 600 τ.μ. που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενοι χώροι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η επίσημη παραλαβή του έργου και η έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος αναμένονται εντός του Ιανουαρίου 2027. Η επέκταση αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών περίθαλψης κατοίκων και επισκεπτών, λόγω της πληθυσμιακής αύξησης και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Ανακαίνιση 1,72 εκατ. ευρώ στο Κέντρο Υγείας Βάμου

Επόμενος σταθμός της περιοδείας ήταν το Κέντρο Υγείας Βάμου, όπου ο κ. Γεωργιάδης εγκαινίασε την ανακαινισμένη δομή.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.722.062,13 ευρώ, περιλάμβανε ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, αντικατάσταση δαπέδων και κουφωμάτων, καθώς και ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση.

Παράλληλα, διαμορφώθηκαν χώροι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία και δημιουργήθηκε Ιατρείο Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

Οι παρεμβάσεις στο Κέντρο Υγείας Σφακίων

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Σφακίων, όπου υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις προϋπολογισμού 142.004,45 ευρώ.

Οι εργασίες αφορούσαν την ανακαίνιση κοινόχρηστων χώρων, την αντικατάσταση δαπέδων, την εγκατάσταση φωτισμού LED και τη δημιουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Αναβαθμίστηκαν επίσης οι εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και ασφάλειας, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάστηκαν στέγαστρα για επισκέπτες, εργαζομένους και ασθενοφόρο.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο υπουργός συναντήθηκε με τους δημάρχους Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη και Σφακίων Ιωάννη Ζερβό. Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν τα έργα αναβάθμισης των δομών και των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.