Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση basketgate, εξηγώντας πώς ξεκίνησε η δικαστική διερεύνηση και διαχωρίζοντας την εξέλιξή της από το ζήτημα της αναδιοργάνωσης του ελληνικού μπάσκετ. «Δεν υπάρχει κάτι που να είναι υπεράνω δικαιοσύνης, ούτε ο αθλητισμός, ούτε το μπάσκετ», τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «10′ με τόνο», το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε, η έρευνα άρχισε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Αθλητισμού, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανώνυμης αναφοράς περιστατικών. Η καταγγελία διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη και αποτέλεσε την αφετηρία της διαδικασίας.

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η υπόθεση έχει δύο διακριτές διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την πορεία της δικαστικής έρευνας και τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει. Η δεύτερη σχετίζεται με την επόμενη ημέρα του αθλήματος και τις αλλαγές που ενδεχομένως χρειαστούν στη λειτουργία του.

Για το τελευταίο, παρέπεμψε στους ανθρώπους που συμμετέχουν στην ομοσπονδία του μπάσκετ, δηλαδή στα αθλητικά σωματεία και στους εκπροσώπους τους. Όπως ανέφερε, εκείνοι είναι αρμόδιοι να συζητήσουν και να αποφασίσουν τις λύσεις που θα προχωρήσουν.

Γιώργος Φλωρίδης για τις κλοπές χαλκού και τις ποινές

Στο ζήτημα των επαναλαμβανόμενων κλοπών χαλκού από υποδομές των μέσων σταθερής τροχιάς αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός Δικαιοσύνης, απαντώντας σε ερώτηση για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιες ενέργειες στη δημόσια ασφάλεια.

Ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πλέον αυστηρότερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αδικημάτων. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα την έκρηξη στην Πλάκα, επισημαίνοντας τη βαρύτητα των κατηγοριών που έχουν αποδοθεί στην υπόθεση.

«Στην περίπτωση της έκρηξης στην Πλάκα, οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί είναι πάρα πολύ βαριές, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που σημαίνει ότι εφόσον οι κατηγορίες αυτές αποδειχτούν, η ποινή είναι ισόβια ή παρά πολλά χρόνια κάθειρξη», ανέφερε.

Στη συνέχεια, διαχώρισε την αφαίρεση χαλκού από έναν χώρο εμπορίας μετάλλων από την κλοπή υλικών που αποτελούν μέρος μιας εγκατάστασης και η απομάκρυνσή τους μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή να θέσει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

«Δεν είναι το ίδιο, το πηγαίνω και παίρνω από μια μάντρα 20 μέτρα χαλκό και το αφαιρώ από μια οικοδομή όπου ο κίνδυνος να τιναχτούν οι άνθρωποι στον αέρα είναι υπαρκτός, όπως έγινε στην Πλάκα και χάθηκαν άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον ρόλο των ποινών, πρόσθεσε: «Το ποινικό σύστημα δεν είναι σώνει και καλά για να σε πάει στη φυλακή, αλλά είναι να προειδοποιεί την ελληνική κοινωνία ότι όταν εγκληματείς, ο κίνδυνος αν πας φυλακή πλέον είναι σοβαρός.»

Τι είπε για τη συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη

Ερωτηθείς για τη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη και την παρουσία της αστυνομίας, ο υπουργός έθεσε αρχικά το ζήτημα της δυνατότητας ενός καταδικασμένου για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να ιδρύσει πολιτικό κόμμα.

«Κατ’ αρχάς τίθεται το ζήτημα εάν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί, έχει φυλακιστεί και έχει εκτίσει την ποινή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μπορεί να δημιουργήσει κόμμα. Αυτό νομίζω η ελληνική νομοθεσία το αντιμετωπίζει επαρκώς», σημείωσε.

Ως προηγούμενο ανέφερε την απόφαση του 2023, όταν το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου δεν επέτρεψε τη συμμετοχή κόμματος που συνδεόταν με πρόσωπο καταδικασμένο για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η συνάθροιση πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώρο και ότι η αστυνομία βρέθηκε εκεί προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενα επεισόδια. Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση, ενώ ο ίδιος διαφώνησε με την κριτική που ασκήθηκε στη συνέχεια για τη στάση της ΕΛ.ΑΣ.

«Η αστυνομία πήγε εκεί για παν ενδεχόμενο για να μη δημιουργηθεί το παραμικρό, δηλαδή να προστατέψει την ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων, δέχτηκε επίθεση και έγιναν όσα έγιναν. Ακούστηκε μια κριτική η οποία πιστεύω ότι αδικεί πάρα πολύ την Ελληνική Αστυνομία», δήλωσε.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι το ζήτημα της προστασίας της δημοκρατίας από ενδεχόμενους κινδύνους πρέπει να απασχολήσει και τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε τέτοια περιστατικά.

Η απάντηση για το Τουρκολυβικό μνημόνιο

Στη συνέντευξη τέθηκε και το θέμα του Τουρκολυβικού μνημονίου, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα θα προχωρά στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων με τις αποφάσεις και τις ενέργειες που η ίδια θα κρίνει αναγκαίες.

«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε όταν εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να το κάνουμε και με τον τρόπο που οφείλουμε να το κάνουμε, στα θέματα της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων ή της προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας», ανέφερε.

Ο Γιώργος Φλωρίδης απέκλεισε το ενδεχόμενο συμβιβασμού, λέγοντας: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα οποιουδήποτε συμβιβασμού με κανέναν. Η Ελλάδα θα ασκεί τα δικαιώματά της αυτά. Τα κυριαρχικά δικαιώματα τα ασκείς εσύ στην πράξη και όχι στα λόγια, όπως διάφοροι πατριώτες του καναπέ. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει».

Κλείνοντας, επικαλέστηκε την αμυντική ισχύ της χώρας, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. «Ουδέποτε η Ελλάδα ήταν τόσο ισχυρή αμυντικά», κατέληξε.