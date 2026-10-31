Την άμεση θέση σε διαθεσιμότητα για τον Επικελευστή του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα ως υπαίτιος για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικία και οχήματα στη Γλυφάδα, ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η διοικητική αυτή απόφαση ακολούθησε τον εντοπισμό του 46χρονου στρατιωτικού, ο οποίος καταζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές ως ο βασικός ύποπτος για τα διπλά χτυπήματα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το χρονικό των δύο επιθέσεων μέσα σε 15 λεπτά

Η πρώτη επίθεση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 02:20 σε διαμέρισμα στην Άνω Γλυφάδα, επί της οδού Βουλγαροκτόνου, όπου διαμένει η πρώτη πρώην σύντροφός του. Βάσει των στοιχείων της αστυνομικής έρευνας, ο δράστης μπήκε στον χώρο χρησιμοποιώντας δικά του κλειδιά, αφού προηγουμένως είχε καλύψει την κάμερα ασφαλείας με ύφασμα.

Εκτός υπηρεσίας τίθεται ο Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού για την υπόθεση των εμπρησμών

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κουκούλα και μάσκα, περιέλουσε το εσωτερικό με βενζίνη και έβαλε φωτιά, ενώ φέρεται να είχε τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό. Επιπλέον, από το περιβάλλον της γυναίκας καταγγέλθηκε ότι οι ανιχνευτές πυρασφάλειας είχαν απομονωθεί με ταινία.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, ο 46χρονος μετέβη στην οδό Νυμφών στο κέντρο της Γλυφάδας. Εκεί πυρπόλησε το αυτοκίνητο της δεύτερης πρώην συντρόφου του, καθώς και το όχημα του 51χρονου σημερινού συντρόφου της.

Η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ παράλληλα τρέχουν οι προβλεπόμενες στρατιωτικές διαδικασίες.