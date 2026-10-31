Πιστή στην πολιτική που έχει εξαγγείλει για την στήριξη των πολιτών στους δύσκολους καιρούς που ζούμε με την ενεργειακή κρίση να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών είναι η κυβέρνηση.

Έτσι, ανακοίνωσε χθες την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το διάστημα από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026, διατηρώντας αμετάβλητα τα ποσά των ενισχύσεων που ίσχυαν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Το κυβερνητικό σκεπτικό

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχίζονται όσο διατηρούνται οι συνθήκες που προκαλούν τις ανατιμήσεις, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η δημοσιονομική ισορροπία.

«Όσο υπάρχει ανάγκη, τόσο θα υπάρχει στήριξη», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα νέων ενισχύσεων θα εξαρτάται από τις αντοχές των δημόσιων οικονομικών.

Και η δυνατότητα στήριξης όπως σημειώνουν δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν αυξημένα τα φορολογικά έσοδα που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

Μετωπική με την αντιπολίτευση

Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει να στηλιτεύει την μηδενιστική στάση της αντιπολίτευσης αλλά και την άκρατη παροχολογία χωρίς όμως να παρουσιάζουν οι πολιτικοί της αντίπαλοι συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων.

Κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι ακολουθεί το αποτυχημένο και καταστροφικό για την οικονομία σχέδιο του «λεφτά υπάρχουν».

«Εμείς πρώτα τα βρίσκουμε τα λεφτά χωρίς να αυξάνουμε τους φόρους και μετά δίνουμε», ήταν η αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα

Η απόφαση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις αυξημένες διεθνείς τιμές ενέργειας.

Ειδικότερα, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το diesel και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Πόσο κερδίζουν οι καταναλωτές ανά λίτρο

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι εταιρείες διύλισης, προσφέροντας πρόσθετες εκπτώσεις 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Με τον συνυπολογισμό των δύο παρεμβάσεων, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται ως εξής:

⁠Πετρέλαιο θέρμανσης: 40 λεπτά ανά λίτρο.

⁠Πετρέλαιο κίνησης (diesel): 20 λεπτά ανά λίτρο.

⁠Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: 10 λεπτά ανά λίτρο.

Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της παράτασης

Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης

Στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων ενεργειακής στήριξης περιλαμβάνεται και η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Τι θα γίνει μετά τις 15 Νοεμβρίου

Το επόμενο διάστημα θα κρίνει εάν οι επιδοτήσεις θα παραταθούν και μετά τις 15 Νοεμβρίου ή εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο ύψος τους. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες για τις επόμενες αποφάσεις.