Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως συμπληρωματική δύναμη της Δεξιάς μετά τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση μελών του κόμματος στην Ηλιούπολη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπογράμμισε ότι το κόμμα του φιλοδοξεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πολιτικό πόλο απέναντι στη Δεξιά, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής σε σχήμα που θα λειτουργούσε υποστηρικτικά προς αυτήν.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν είναι δύναμη διαχείρισης και συνδιαχείρισης, αλλά ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει «δεκανίκι» σε περίπτωση που η Δεξιά χρειαστεί πολιτική στήριξη μετά τις επόμενες κάλπες.

«Υπάρχουν δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο»

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να πειστούν οι πολίτες ότι υπάρχει διαφορετική πολιτική προοπτική από τη σημερινή.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της παράταξης είναι να αναδείξει ότι «υπάρχει εναλλακτικός δρόμος από αυτόν που ζούμε σήμερα».

Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε την εικόνα μιας χώρας με έντονες κοινωνικές αντιθέσεις.

«Υπάρχουν δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο», σημείωσε, κάνοντας λόγο από τη μία πλευρά για την «Ελλάδα του μόχθου» και από την άλλη για μια Ελλάδα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται με πρόσωπα και υποθέσεις που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην «Ελλάδα του κυρίου Χασάπη, του κυρίου Φραπέ και του κυρίου Κουλκουδίνα», καθώς και στην «Ελλάδα του κυρίου “Χωριάτικου”» και «του κυρίου Μπεκίρη».

Επίθεση στην κυβέρνηση για τους πλειστηριασμούς και τα funds

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στην κυβέρνηση, με αφορμή την απόσυρση του άρθρου 23 από νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η συγκεκριμένη διάταξη θα επέτρεπε σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και επενδυτικά funds να προχωρούν σε πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση.

«Ο κ. Μητσοτάκης, μέσω του κυρίου Πιερρακάκη, επιχείρησε να περάσει μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι με αυτήν θα διευκολύνονταν οι σχετικές διαδικασίες.

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να προωθήσει τη ρύθμιση χωρίς δημόσια συζήτηση.

«Πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία, να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι», δήλωσε.

«Το κύμα αλληλεγγύης φόβισε αυτούς που μας κυβερνούν»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την κυβερνητική υπαναχώρηση με την κινητοποίηση πολιτών στη Θεσσαλονίκη, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα με αναπηρία αντιμετώπισε τον κίνδυνο έξωσης.

Όπως υποστήριξε, η υπόθεση προκάλεσε ένα ευρύ κύμα συμπαράστασης, το οποίο συνέβαλε στην απόσυρση της επίμαχης διάταξης.

«Η Ελλάδα του αγώνα, της αλληλεγγύης, είχε μια νίκη σήμερα», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην περίπτωση της ηλικιωμένης Μαρικάρμεν στην Ισπανία, η οποία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έξωση και πλέον έχει φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη απέδειξε ότι η κοινωνική αντίδραση μπορεί να επηρεάσει τις κυβερνητικές αποφάσεις.

«Ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ξεδιπλώθηκε και φόβισε αυτούς που μας κυβερνούν», υποστήριξε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση απέσυρε «άρον άρον» το άρθρο 23, το οποίο, κατά την ερμηνεία του, θα έδινε τη δυνατότητα πραγματοποίησης πλειστηριασμών χωρίς δικαστική απόφαση.

Πυρά κατά Μητσοτάκη για τον Κασιδιάρη και τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε και στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στρέφοντας τα πυρά του τόσο κατά του Ηλία Κασιδιάρη όσο και κατά της κυβέρνησης.

Χαρακτήρισε προκλητικό το γεγονός ότι επετράπη στον Κασιδιάρη να εκφωνήσει ομιλία τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ άσκησε κριτική και για όσα, όπως υποστήριξε, συνέβησαν σε βάρος δημοκρατικών πολιτών.

Ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε πολιτικές ευθύνες στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου και το 1981

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρώτη εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, συνδέοντάς την με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2015.

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα έχει καταφέρει δύο φορές να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δημοκρατική και προοδευτική διακυβέρνηση.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο 1981 και στο 2015, όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση της «πρώτης φοράς Αριστερά».

Με αυτή την ιστορική αναφορά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιχείρησε να αναδείξει τη δυνατότητα μιας νέας προοδευτικής πολιτικής αλλαγής, επιμένοντας ότι η παράταξή του επιδιώκει να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και όχι συμπληρωματικό εταίρο της Δεξιάς.