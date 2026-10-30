Ένταση και λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Πρωταγωνίστρια του επεισοδίου ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία απευθύνθηκε σε γυναίκα από το ακροατήριο με τη φράση «κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου», όταν εκείνη τη διέκοψε ενώ μιλούσε.

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας είχε προηγουμένως αναφερθεί στο κλίμα της συζήτησης, σημειώνοντας ότι εξελισσόταν μέσα από έναν γόνιμο διάλογο και ότι τελικά δεν επρόκειτο για ένα «σόου Άδωνι – Πολάκη», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στη συνέχεια, αναγνώρισε τις μεγάλες ανάγκες του νοσοκομείου, λέγοντας πως και η ίδια θα ήθελε να διατεθούν δύο δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή του. Ωστόσο, ανέφερε ότι τα άμεσα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπιστούν μέσα στον Νοέμβριο ή, το αργότερο, έως τον Ιανουάριο.

Η Ντόρα Μπακογιάννη στάθηκε επίσης στην ανάγκη να συμβάλουν στην προσπάθεια όλοι όσοι ωφελούνται από τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα δημιουργίας ενός campus υγείας στην έκταση περίπου 20 στρεμμάτων που βρίσκεται δίπλα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Την ώρα που ανέπτυσσε τις θέσεις της, μία από τις παριστάμενες την διέκοψε, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

«Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, με τη γυναίκα να απαντά: «Σε ποιον μιλάτε έτσι;». Η βουλευτής επανέλαβε τότε: «Κλείστο, μιλάω».

Σημειώνεται ότι λίγα λεπτά νωρίτερα είχε υπάρξει και άλλη αντιπαράθεση, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αντιδράσει σε διακοπή από ακόμη έναν παριστάμενο.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη συλλαλητήριο στα Χανιά με αίτημα τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, με επίκεντρο τις ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων.