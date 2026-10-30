Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς το «άκυρο και παράνομο» και υπογραμμίζοντας ότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και χωρών του Κόλπου, στις ενεργειακές διασυνδέσεις και στις επενδύσεις από την περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies (IISS), Bastian Giegerich, στο πλαίσιο του Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.

Μητσοτάκης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι άκυρο και παράνομο»

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του πρωθυπουργού, ο οποίος επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για τη νομική του ισχύ, με αφορμή την πρόσφατη κύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης.



«Η θέση μας είναι σαφής. Είναι άκυρο και παράνομο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις πρέπει να γίνονται μεταξύ χωρών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές.

Επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο, υπογράμμισε ότι τα νησιά διαθέτουν δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας, και ότι δεν μπορεί να αγνοείται η γεωγραφία της Μεσογείου.



«Η Μεσόγειος βρέχεται από 21 χώρες. Δεν μπορείς να οριοθετείς μόνο με τις χώρες με τις οποίες έχεις σχέσεις, αλλά πρέπει να λαμβάνεις υπόψη το διεθνές δίκαιο», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία παράλογη.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τη Λιβύη και την Τουρκία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει οι θαλάσσιες οριοθετήσεις να βασίζονται αποκλειστικά στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.



Παράλληλα, επισήμανε ότι τα σχέδια διασυνδεσιμότητας στην περιοχή δεν μπορούν να βρίσκονται υπό ομηρία ούτε να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πίεσης από άλλες χώρες.

Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Αθήνα έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Μπαχρέιν.



«Βλέπουμε την Ελλάδα ως μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του Κόλπου. Πιστεύουμε ότι έχουμε τον ρόλο του γεφυροποιού και στον τομέα της διασυνδεσιμότητας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γεωγραφική θέση της χώρας μπορεί να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.



Για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και τις περιφερειακές προκλήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι απαιτείται προληπτική δράση και ιδιαίτερη προσοχή. Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES, επισήμανε ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη συνδρομή από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη και υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ενεργή παρουσία τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν όλες οι χώρες.

Δείτε το βίντεο με την παρέμβαση του πρωθυπουργού:

Τα 5 δισ. ευρώ από τα ΗΑΕ και οι νέες επενδύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στις επενδύσεις από τις χώρες του Κόλπου, αποκαλύπτοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επενδύσει κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι να διευρυνθεί η επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα και να συμμετάσχουν και άλλες χώρες της περιοχής.



Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η συνεργασία με τα κράτη του Κόλπου δεν αφορά μόνο την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά περιλαμβάνει επίσης το εμπόριο και την άμυνα. Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών στην ιστορία της.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την Ελλάδα ως ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό παράδειγμα ανάκαμψης. Όπως υποστήριξε, η χώρα έχει πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, έχει μειώσει το δημόσιο χρέος και προσελκύει ξένες επενδύσεις, μεταξύ άλλων και από τις χώρες του Κόλπου.



Ειδική αναφορά έκανε στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η χώρα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τέσσερις χώρες της G7.



Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις δεν περιορίζονται στον τουρισμό, αλλά επεκτείνονται στην ενέργεια, το εμπόριο και τις υποδομές διασυνδεσιμότητας. Παράλληλα, παρουσίασε την Ελλάδα ως σημαντικό σημείο εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), επισημαίνοντας ότι η γεωγραφική της θέση μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια των εταίρων της.



Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, αλλά και στη δυνατότητα οι χώρες του Κόλπου να εξελιχθούν σε εξαγωγείς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους κόμβους μεταφοράς αυτής της ενέργειας.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε, τέλος, την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ώστε να συνεχιστεί η ίδια πορεία.