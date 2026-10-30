Στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με τη δεύτερη φρεγάτα Belharra, τον «Νέαρχο», αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική σημαία κυματίζει πλέον στο νέο πολεμικό πλοίο, μετά την ένταξη του «Κίμωνα» στον εθνικό στόλο.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η απόκτηση των νέων φρεγατών ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και συμβάλλει στη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η γαλανόλευκη κυματίζει ήδη στον ιστό του Νέαρχου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της νέας φρεγάτας για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

«Η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει, ήδη, στον ιστό της φρεγάτας “Νέαρχος”, της δεύτερης Belharra, που εντάσσεται στον εθνικό στόλο μετά τον “Κίμωνα”», σημείωσε.

Όπως επισήμανε, με την εξέλιξη αυτή «διευρύνεται η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ενισχύεται η σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

«Κάθε ευρώ από το υστέρημα των Ελλήνων να πιάνει τόπο»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την απόκτηση της δεύτερης Belharra με το ευρύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα από τα πολλά που περιλαμβάνει το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, καθιστώντας τη χώρα πιο ασφαλή από ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι εξοπλιστικές παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια συνολικότερη προσπάθεια αμυντικής και διπλωματικής θωράκισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχείριση των δημόσιων πόρων, επισημαίνοντας την ανάγκη κάθε δαπάνη να αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα.

«Με το κάθε ευρώ απ’ το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα», σημείωσε.

Έρχονται ο «Φορμίων» και ο «Θεμιστοκλής» το 2028

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις επόμενες παραλαβές φρεγατών Belharra, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης του ελληνικού στόλου συνεχίζεται.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά τον «Κίμωνα» και τον «Νέαρχο», το Πολεμικό Ναυτικό προετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο ακόμη πλοία του ίδιου τύπου.

Πρόκειται για τον «Φορμίωνα», ο οποίος αναμένεται σύντομα, και τον «Θεμιστοκλή», με χρονικό ορίζοντα το 2028.

«Συνεχίζουμε, έτσι, να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Το ευχαριστώ στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα πολεμικά πλοία.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα σκάφη μας», τόνισε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε καλούς πλόες στη νέα φρεγάτα:

«Καλοτάξιδος, λοιπόν ο “Νέαρχος” στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας».