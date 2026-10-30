Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων, ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε πως η αντιπολίτευση έχει λάβει διαζύγιο από τη λογική και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Όπως υπογράμμισε, ο νέος νόμος 5350/2026 τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, ανοίγοντας ένα πρωτοποριακό κεφάλαιο στην παιδική προστασία στη χώρα μας με τη στήριξη της κοινωνίας.

Η δήλωση του κυρίου Σκέρτσου:

«Σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν -ή απλά δεν θέλουν να καταλάβουν- ότι έχουν πάρει διαζύγιο από την κοινωνία, από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και δυστυχώς από τη λογική. Επέλεξαν να είναι απόντες από αυτή τη μάχη παίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι των καθυστερήσεων που εξυπηρετεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι το συμφέρον των παιδιών.



Ο νόμος 5350/2026 τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/27 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παιδική προστασία χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης αλλά με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας», τονίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Επικρατείας απαντώντας σε σχετικές ανακοινώσεις των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.