Την έντονη αντίθεσή του στη διάταξη του κυβερνητικού νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας την άμεση απόσυρση του άρθρου 23. Κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να προστατεύει τους δανειολήπτες, αποδυναμώνει τη θέση τους και ενισχύει την πίεση εις βάρος τους.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τρεις πρωτοβουλίες που θα πάρει άμεσα το ΠΑΣΟΚ. Αυτές αφορούν, πρώτον, στη διοργάνωση θεματικής εβδομάδας με αντικείμενο: «Η Ελλάδα που παράγει», με εξόρμηση στελεχών και του ίδιου ανά την Ελλάδα για την ανάδειξη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μοντέλο. Δεύτερον, ένα τριήμερο δράσεων για την ανάδειξη του πολιτικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες/σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Τρίτον, την πρόταση νόμου του κόμματος για τη στεγαστική πολιτική.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των S&D, Γιάννη Μανιάτη, συγκροτείται task force με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, πρώην ευρωβουλευτών, στελεχών με θητεία σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και καθηγητές από τους Τομείς του ΠΑΣΟΚ για τις προτεραιότητες και τους στόχους του εξαμήνου της ελληνικής Προεδρίας.

Μιλώντας για τον στόχο της πολιτικής αλλαγής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «οι πολίτες βλέπουν από τη μια πλευρά, μια κυβέρνηση που μιλά για “σταθερότητα” αλλά το μόνο σταθερό είναι η ακρίβεια, η διαφθορά και η ατιμωρησία». «Απέναντί της έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία εντοπίζει αυτό που συμβαίνει και παράλληλα προτείνει κανόνες, θεσμούς για να αλλάξει η Ελλάδα και τη δέσμευση ότι ως κυβέρνηση, με την λαϊκή ετυμηγορία, θα τα κάνει πράξη για να βελτιωθεί η ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων».

Ειδικότερα, όσον αφορά στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και το άρθρο 23, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι πριν από μερικές εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή «μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία των funds και των servicers».

«Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν φέρνει την πρότασή μας προς συζήτηση στη Βουλή, όπως οφείλει, αλλά προχωρά στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, υπονομεύοντας τη θέση του δανειολήπτη». Συγκεκριμένα, την κατηγόρησε ότι «είναι στην όχθη των funds και των servicers, υπηρετώντας τα συμφέροντά τους και όχι στην όχθη υπεράσπισης των ανθρώπων που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν -δεν είναι κακοπληρωτές-, είναι αγωνιστές της ζωής που περιμένουν να ρυθμίσουν».

«Το άρθρο 23 του κυβερνητικού νομοσχεδίου, προβλέπει πως μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης που θα υπογράψει ο οφειλέτης με απαίτηση που θα έχει υπολογίσει μονομερώς ο πιστωτής, θα θεωρείται εκτελεστός τίτλος και θα δίνει τη δυνατότητα στο fund, σε περίπτωση που εκείνο θεωρεί πως αθετήθηκε για μικρό διάστημα η συμφωνία, να προχωρήσει σε κατάσχεση και πλειστηριασμό της περιουσίας οφειλετών και εγγυητών, χωρίς να προηγηθεί έλεγχος της οφειλής, διαταγή πληρωμής και δικαστική απόφαση». Στη συνέχεια τόνισε ότι το άρθρο 23 «μετατρέπει ένα εργαλείο ρύθμισης όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, σε παγίδα για τους δανειολήπτες. Μια επιλογή έχει η κυβέρνηση: να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να σχολιάσει πως «το 2017 κάποιοι πούλησαν τα “κόκκινα” δάνεια χωρίς κανόνες και κριτήρια στα funds και σήμερα κάποιοι άλλοι αντί να βελτιώσουν το πλαίσιο, το κάνουν χειρότερο».

Επανερχόμενος στο ζήτημα της «εκδήλωσης -πρόκλησης» Κασιδιάρη ανήμερα της εθνικής επετείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν είπε μια κουβέντα για την προσβολή του Κασιδιάρη στον ελληνικό λαό. Κανείς δεν ένιωσε την ευθύνη και την ανάγκη να πει κάτι δημοσίως». «Τι σημαίνει “δεν συμφωνούμε με τις ιδέες του Κασιδιάρη”; Τι κάνετε;», πρόσθεσε. Τόνισε ότι «από τη μια τον μετρούν οι δημοσκόποι -και είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία που πήραν οι βουλευτές μας χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων- από την άλλη υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν επιτρέπει το κόμμα-κέλυφος, αλλά του επιτρέπεις να κάνει μια παρέλαση μίσους, μισαλλοδοξίας, ακρότητας και ρατσισμού».

«Θα κάνει κάτι το κράτος;», σημείωσε.

Ανέφερε πως πριν από 15 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία για τη Χρυσή Αυγή, «όταν μάλιστα κάποιοι μας έλεγαν: “μα με τι ασχολείστε!”», για να τονίσει ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι σε ό,τι υπονομεύει τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Επανέλαβε, όπως έκανε και χθες στη Βουλή, ότι «κάποιοι πάνε να παραχαράξουν την Ιστορία». Σημείωσε ότι «η Εθνική Συμφιλίωση αφορά αυτούς που αγωνίστηκαν κατά του κατακτητή και όχι τους προδότες» και ότι «δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να έχει αρθρογραφήσει υπέρ του Χίτλερ, των ταγμάτων ασφαλείας, του Άουσβιτς -γεμάτο το διαδίκτυο με φωτογραφίες με σβάστικες- και να επιτρέπεται, την 28η Οκτωβρίου, να λάβει χώρα αυτή η προσβολή». «Πού είναι το κράτος να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την Ιστορία; Και αντί να υπερασπιστεί αυτά, έριχνε δακρυγόνα σε ειρηνικούς διαδηλωτές, σε μια περιοχή που απέχει 20 λεπτά από το μέρος της συγκέντρωσης του Κασιδιάρη», τόνισε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.