«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεθνοποίησε το ζήτημα των παράνομων οριοθετήσεων στον ανώτατο δυνατό βαθμό. Μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έθεσε δημοσίως και μετ’ επιτάσεως το ζήτημα των παράνομων συμφωνιών μεταξύ χωρών, με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε σημερινές του δηλώσεις.

«Η παρουσία αυτή ασκεί ισχυρή διπλωματική πίεση τόσο στην Τουρκία όσο και στη Λιβύη», τόνισε, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε παράλληλα ότι η κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης δεν δημιουργεί νέα δεδομένα. «Παράνομο και άκυρο ήταν, παράνομο και άκυρο παραμένει. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και η κύρωσή του δεν αλλάζει τη νομική πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στα έργα συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ελληνικός σχεδιασμός δεν αλλάζει επειδή Τουρκία και Λιβύη αποφάσισαν να υπογράψουν ένα παράνομο κείμενο», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου υπογράμμισε επίσης τη σημασία της παρουσίασης χαρτών από τον πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη οριοθέτηση αγνοεί την ύπαρξη και τα δικαιώματα ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος.

«Τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η Κρήτη έχει περισσότερους κατοίκους από αρκετά κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Δεν είναι ένας βράχος στη μέση της θάλασσας. Το ίδιο ισχύει για τη Ρόδο, την Κάσο και την Κάρπαθο, νησιά με σταθερό πληθυσμό, οικονομική δραστηριότητα και ιστορία χιλιετιών», τόνισε.

Ειδική αναφορά έκανε και στην παρέμβαση της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβεως Αγλαΐας Μπαλτά, η οποία, όπως σημείωσε, απάντησε άριστα στις τουρκικές αιτιάσεις «υπενθυμίζοντας ότι παράλογες θέσεις δεν μπορούν να αποτελούν διεθνή κανονικότητα».

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι η άδεια για τις εργασίες στις περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας ζητήθηκε και θα δοθεί αποκλειστικά από την Ελληνική Δημοκρατία, ενώ μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος είναι αρμόδιες για το έργο.

«Άλλο η άδεια και άλλο μια πιθανή γνωστοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα από τους κατασκευαστές, όπως προβλέπεται συχνά σε διεθνή έργα. Καμία γνωστοποίηση δεν δημιουργεί δικαιοδοσία τρίτης χώρας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όταν υπάρξει τεχνική ετοιμότητα, θα εκδοθεί η σχετική ελληνική άδεια και η νόμιμη NAVTEX.

Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών κάλεσε σε ψυχραιμία απέναντι σε ενδεχόμενα σενάρια κλιμάκωσης της έντασης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει τη στάση της στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.