Πρωτοβουλία για να τεθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το τουρκολιβυκό μνημόνιο αναλαμβάνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, ζητά να συμπεριληφθεί το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας του Νοεμβρίου, με στόχο την έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

«Το Τουρκοκολιβυκό Μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ, και εν προκειμένω της Ελλάδας και της Κύπρου, δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρο και ανυπόστατο, χωρίς έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη», σημειώνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

«Προς τον κ. Manfred Weber Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Θέμα: Συζήτηση στην Ολομέλεια με πρωτοβουλία του ΕΛΚ για το παράνομο «Τουρκολιβυκό Μνημόνιο»

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητέ Manfred,

Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Άγκυρα η 82η συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.K-Τουρκίας με την συμμετοχή βουλευτών του Ε.Κ και Τούρκων βουλευτών.

Ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ε.Κ – Τουρκίας, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να αναλάβει το ΕΛΚ την πρωτοβουλία για να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου, το παράνομο «Τουρκολιβυκό Μνημόνιο», μετά την πρόσφατη επικύρωση του από την Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, με στόχο την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος από το Ε.Κ.

Η κοινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von Der Leyen της 20ής Οκτωβρίου καθώς και η δήλωση της Ύπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Kaja Kallas εξ ονόματος της ΕΕ της 21ης Οκτωβρίου 2026, επαναβεβαιώνουν την πάγια ευρωπαϊκή θέση ότι το «Τουρκοκολιβυκό Μνημόνιο» παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ, δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρο και ανυπόστατο, χωρίς έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Την ίδια θέση επιβεβαιώνει η κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Μπαχρέιν, και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που εκφωνήθηκε στον ΟΗΕ στις 26 Οκτωβρίου. Στην κοινή αυτή δήλωση υπογραμμίζεται ότι η κύρωση του παράνομου «Τουρκικολιβυκού Μνημονίου» δεν μεταβάλλει τη νομική πραγματικότητα και ότι το μνημόνιο αγνοεί τη γεωγραφία και τα δικαιώματα των παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών.

Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η υπεράσπιση των αρχών αυτών αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και επιβεβαίωση των προτεραιοτήτων της πολιτικής μας οικογένειας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας (D-TR)

Συνοδευτικές επίσημες δηλώσεις:

Κοινή δήλωση António Costa και Ursula von der Leyen – 20 Οκτωβρίου 2026

Δήλωση της Kaja Kallas εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 21 Οκτωβρίου 2026

Κοινή δήλωση στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών – Νέα Υόρκη, 26 Οκτωβρίου 2026».