Σε διεθνή κινητοποίηση με τη συμμετοχή λιμενεργατών από δεκάδες χώρες εξελίσσεται η σημερινή απεργία, με βασικό αίτημα να μην εμπλέκονται τα λιμάνια σε πολεμικές επιχειρήσεις και στρατιωτικούς σχεδιασμούς. Στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση, στο πλαίσιο της Ημέρας Διεθνούς Κινητοποίησης των Λιμενεργατών, με τη συμμετοχή εργαζομένων και εκπροσώπων φορέων.

Ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε εκεί, δηλώνοντας: «Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν! Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών”. Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. “Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!”, αυτό είναι το σημερινό σύνθημα».