Τα δεκατρία τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο αναδείχθηκαν, μετά από κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, όπως ορίζει το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Με κλήρωση αναδείχθηκε και ο δικαστικός λειτουργός που θα ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου έγινε μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, του ΣτΕ και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Όπως ορίζει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο πρόεδρος της Βουλής κληρώνει σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής δεκατρία τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότησή του κατά το άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου, μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που διορίστηκαν ή προήχθησαν στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ονόματα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου.

Το Ειδικό Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά μέλη του Αρείου Πάγου και έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος. Καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί μέλος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται με τον αναπληρωτή του στην ίδια συνεδρίαση. Δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ονόματα του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του που άσκησαν καθήκοντα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αμέσως μετά τη διενέργεια της κλήρωσης ο πρόεδρος της Βουλής αποστέλλει στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου το πρακτικό με τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου.

Από τα έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, τρία προέρχονται από τον Άρειο Πάγο και τρία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε περίπτωση κωλύματος για οποιαδήποτε αιτία κάποιου μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου, η αντικατάστασή του γίνεται από αναπληρωματικό μέλος προερχόμενο από το ίδιο ανώτατο δικαστήριο.

Εκ του καταλόγου των μελών του Αρείου Πάγου (σ.σ. 39 μέλη), αναδείχθηκαν τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου οι κ.κ. Απόστολος Φωτόπουλος, Παναγιώτης Μπολτέτσος, Στυλιανή Μπλέτα, Μαρία Γιαννακοπούλου, Άλκηστις Σιάνου, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Μαρία Αρχοντάκη Τραυλού Τζανετάτου. Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι Ιφιγένεια Ματσούκα, Μαρία Πετσάλη, Λούλη Ερασμία.

Εκ του καταλόγου των μελών του ΣτΕ (σ.σ. 34 μέλη), αναδείχθηκαν τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου οι κ.κ. Δημήτριος Τομαράς, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Αναστασία Μαρία Παπαδημητρίου. Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν Μαρίνα Αλεξάνδρα Τσακάλη, Ηλίας Μάζος, Ιωάννης Παπαγιάννης.

Εκ του καταλόγου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (σ.σ. 7 εισαγγελείς) αναδείχθηκε εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου η κ. Άννα Καλουτά. Αναπληρώτρια εισαγγελέας αναδείχθηκε η κ. Ευσταθία Καπαγιάννη.

Το Ειδικό Δικαστήριο συγκροτείται μετά από την έκδοση του με αριθμό 1/2026 Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου, μόλις λάβει το πρακτικό της Βουλής, με το οποίο ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, ορίζει με πράξη του τη δικάσιμο σε χρονικό διάστημα από σαράντα (40) έως εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της πράξης, τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Ειδικό Δικαστήριο και τον κατάλογο των μαρτύρων που θα εξεταστούν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης.

Η λήξη της βουλευτικής περιόδου ή η διάλυση της Βουλής αναστέλλουν την έναρξη ή την πρόοδο της δίκης μέχρι τη συγκρότηση της νέας Βουλής σε σώμα.