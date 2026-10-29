Στη Γαλλία μεταβαίνει αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN (Belharra) «Νέαρχος», τη δεύτερη φρεγάτα αυτού του τύπου που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Λοριάν και, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σηματοδοτεί την επίσημη ένταξη του πολεμικού πλοίου στον ελληνικό στόλο.

Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η διμερής αμυντική συνεργασία, οι εξελίξεις στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό Αθήνας και Παρισιού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους, οι δύο υπουργοί θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.