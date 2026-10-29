Στις καίριες πρωτοβουλίες για την πάταξη της παρανομίας, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση του φασισμού αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου. Η ίδια υπογράμμισε ότι η δέσμευση για νομιμότητα παντού μετουσιώνεται πλέον σε πράξη, δίνοντας έμφαση στην προστασία των εργαζομένων και των έντιμων επαγγελματιών.



Παράλληλα, η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική σημασία που έχει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου για την ενεργειακή σταθερότητα.

Για τα φαινόμενα διαφθοράς

Αναφερόμενη στις υποθέσεις διαφθοράς, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ έχει υποστεί ένα βαρύτατο τραύμα. Πρέπει αυτό το τραύμα να επουλωθεί και η αξιοπιστία γύρω από αυτό το σύστημα να ανακτηθεί με κάποιο τρόπο. Η υποχρέωση της πολιτείας, εν προκειμένω, είναι να είναι θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και να διαλευκανθεί κάθε παράνομη πρακτική.



Το απόστημα θα σπάσει και για μένα το βασικό είναι να φύγει η καχυποψία, που είναι ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, ότι κάποιοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί νομίζουν ότι ποτέ δεν θα αποκαλυφθούν και ποτέ δεν θα υποστούν τις συνέπειες. Είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται αλυσίδα φαγητού, είτε λέγεται φούρνος ή οτιδήποτε άλλο.



Αυτό, όμως, που κάνει η ελληνική πολιτεία, με την πολιτική βούληση της κυβέρνησης από την πρώτη ημέρα που εξελέγη, είναι να προσπαθεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, το 2023, θέλω να θυμηθείτε μία έκφραση του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είπε ότι θέλουμε να πετύχουμε “νομιμότητα παντού”.



Και αν δείτε αυτά τα χρόνια το κάνουμε πράξη. Και όσο κι αν είναι Λερναία Ύδρα και ξεφυτρώνουν καινούργια κεφάλια, μπορείς και πρέπει να τα κόβεις».



Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «αυτό απαιτεί συγκεκριμένα πράγματα. Απαιτεί, σίγουρα, την πολιτική βούληση που υπάρχει και απαιτεί τα θεσμικά εργαλεία. Είτε πρόκειται για νόμους του κράτους είτε για τη δημιουργία μιας καινούργιας δομής, όπως το Ελληνικό FBI, πρέπει να αφήνεις τις υπηρεσίες ανενόχλητες να κάνουν τη δουλειά τους και να μπορούν να γίνονται καταγγελίες.



Αυτές οι καταγγελίες πρέπει μετά να πηγαίνουν στις αρμόδιες αρχές, να δένονται οι υποθέσεις, να φτάνουν στη Δικαιοσύνη και να τιμωρούνται όσοι παρανομούν. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να έρχεται μετά το κράτος και να κλείνει μία υπόθεση. Είναι να δημιουργεί τα εργαλεία και τις προϋποθέσεις ώστε αυτός που σκέφτεται να παρανομήσει να το σκεφτεί μία, δύο και δέκα φορές, γιατί θα ξέρει ότι θα αποκαλυφθεί.



Αν δείτε, σε πολλούς τομείς έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στις υποθέσεις νοθείας καυσίμων, στις πειραγμένες αντλίες, στα κυκλώματα στα βενζινάδικα. Δείτε πόσα κυκλώματα εξαρθρώθηκαν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, στις πολεοδομίες, στα τελωνεία. Σε πάρα πολλές υποθέσεις όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν αποκαλύψεις.



Αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας. Ένας διαρκής αγώνας για να χτυπηθούν αυτά τα φαινόμενα παρανομίας και οι εγκληματικές οργανώσεις. Και εμείς έχουμε ξεκάθαρη πολιτική βούληση να κάνουμε ό,τι χρειάζεται».

Για τους εργαζομένους και τη νόθευση του ανταγωνισμού από τη μη απόδοση φόρων

Η κ. Σδούκου αναφορικά με τους εργαζομένους και τη νόθευση του ανταγωνισμού από τη μη απόδοση φόρων σημείωσε ότι πρέπει «να σκεφτούμε το εξής. Πόσος κόσμος ξυπνάει το πρωί, ανεβάζει τα ρολά στο μαγαζί του, μπαίνει μέσα, έχει το άγχος του, πληρώνει τους φόρους του και προσπαθεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις.



Τι γίνεται με τον έντιμο επαγγελματία που θέλει να κάνει την ίδια δουλειά, όταν έχει απέναντί του μια επιχείρηση που, επειδή δεν αποδίδει τους φόρους και τον ΦΠΑ, μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικό κόστος, πώς θα την ανταγωνιστεί ο άνθρωπος που είναι δίπλα στη γειτονιά, πληρώνει κανονικά τους φόρους του και τηρεί τον νόμο;



Είναι, όμως, και οι εργαζόμενοι που αγωνιούν για τη δουλειά τους με την υπόθεση της Pizza Fan. Το Υπουργείο Εργασίας είναι πάνω από αυτή την περίπλοκη υπόθεση, εξετάζει τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες και βλέπει τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν χρωστάνε τίποτα αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν τις συνέπειες μιας υπόθεσης για την οποία δεν έχουν καμία ευθύνη».

«Δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα νεοναζισμού»

Η εκπρόσωπος Τύπου σχετικά με την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι «η συγκεκριμένη άδεια υπήρξε για να μιλήσει ο κ. Κασιδιάρης σε έναν ιδιωτικό χώρο, επειδή το Πρωτοδικείο έκρινε ότι πρόκειται για κλειστό χώρο και μπορεί να γίνει.



Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα και τον οποιονδήποτε, είναι αδιανόητο να επιτρέψουμε ξανά να αναβιώσουν τα φαινόμενα που ζήσαμε πριν από δέκα χρόνια. Τη Χρυσή Αυγή, τις δολοφονίες στους δρόμους, την εγκληματική αυτή οργάνωση και όλα όσα ζήσαμε και βιώσαμε.



Πάντως, αυτή η κυβέρνηση είναι εκείνη που δημιούργησε και τα εργαλεία ώστε να κριθεί κατά πόσο κάποιος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση μπορεί εκ νέου να κατέλθει στις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κυνήγησε αυτή την εγκληματική οργάνωση τα προηγούμενα χρόνια και εδώ δεν έχει κάτι να προσάψει κανείς στη Νέα Δημοκρατία.



Όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να συνταχθεί στην ίδια γραμμή και κατεύθυνση. Ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε φαινόμενα φασισμού και νεοναζισμού να γεννηθούν ξανά και να ανθίσουν, γιατί μόνο εις βάρος της Δημοκρατίας και της κοινωνίας μπορούν να λειτουργήσουν».

«Δεν ζητάμε καμία άδεια»

Κλείνοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, τονίζοντας ότι «το καλώδιο θα προχωρήσει κανονικά, ό,τι κι αν λέει η αντιπολίτευση ως προς αυτό.



Μιλάμε για ένα περίπλοκο έργο. Θα προχωρήσει με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν για ένα έργο το οποίο γίνεται στη χώρα μας και ως προς το οποίο εμείς έχουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα.



Επομένως, καμία απολύτως άδεια δεν θα ζητηθεί από κανέναν. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν οι τεχνικές άδειες από το Υπουργείο Εξωτερικών για να ξεκινήσουν οι έρευνες από το πλοίο. Και ό,τι άλλο απαιτείται να γίνει, θα γίνει».