Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από το υπουργείο Ανάπτυξης το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τους ημιαγωγούς και τη μικροηλεκτρονική για την περίοδο 2026-2030, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ισχυρότερου εγχώριου οικοσυστήματος ημιαγωγών, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων, εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, με την Ελλάδα να επιδιώκει ενεργότερη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής και ανάπτυξης τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι ημιαγωγοί αποτελούν τεχνολογία στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Οι πέντε βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής

Το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για την περίοδο 2026-2030 επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες:

Την ενίσχυση του σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων και της μικροηλεκτρονικής.

Τη στενότερη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανική παραγωγή.

Την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και ανθρώπινου δυναμικού.

Την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών από τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Την προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα των ημιαγωγών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ημιαγωγών, γνωστό ως European Chips Act 2.0.

Στόχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και ο περιορισμός της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα να μην είναι μόνο χρήστης των νέων τεχνολογιών»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει ουσιαστικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα.

«Θέλουμε η πατρίδα μας να μην είναι μόνο χρήστης των νέων τεχνολογιών, αλλά να έχει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία και την ανάπτυξή τους», δήλωσε.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, στις ερευνητικές υποδομές και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον κλάδο.

«Διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, ισχυρά ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις που καινοτομούν και διακρίνονται διεθνώς», επισήμανε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα 35 επιχειρήσεις στον κλάδο των ημιαγωγών, οι οποίες απασχολούν περίπου 1.200 εξειδικευμένους εργαζομένους.

Χρηματοδότηση 3,63 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών με 3,63 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του κλάδου.

Όπως εξήγησε, η νέα στρατηγική φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες, ενισχύοντας τη συνεργασία ανάμεσα στα ερευνητικά ιδρύματα και στις παραγωγικές επιχειρήσεις.

«Με τη νέα Εθνική Στρατηγική για τους ημιαγωγούς θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες, να συνδέσουμε ακόμη περισσότερο την έρευνα με τη βιομηχανία και να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας μας στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό χάρτη», σημείωσε.

Ο υπουργός συνέδεσε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα με τη συνολική παραγωγική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

«Στόχος μας είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, σε μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία», κατέληξε.

Έως τις 12 Νοεμβρίου η δημόσια διαβούλευση

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Στη διαδικασία καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, παραγωγικοί φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επενδυτές, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις για το σχέδιο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ σκοπός είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και εφαρμόσιμης στρατηγικής που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας των ημιαγωγών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την επεξεργασία των προτάσεων, το τελικό σχέδιο θα υποβληθεί στην κυβερνητική επιτροπή για τη βιομηχανία.