Σε υψηλούς τόνους συγκρούστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τα κέντρα ευεξίας, την πλασμαφαίρεση, αλλά και τα πτυχία τους. Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλώντας τον «κατσαπλιά» και κατηγορώντας τον για συκοφαντίες.

Αφορμή για τη νέα αντιπαράθεση στάθηκε η παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη σε κλινική στη Γλυφάδα, για την οποία ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι διαφημιζόταν πως πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση, μια μέθοδο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο βουλευτής Χανίων επιτέθηκε στον υπουργό, θέτοντας ερωτήματα για την παρουσία του στην κλινική και επικαλούμενος δημόσιες αναφορές γιατρού σχετικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη ότι έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες τροπολογίες με στόχο, όπως υποστήριξε, να νομιμοποιήσει τον Γιώργο Πατούλη.

Γεωργιάδης σε Πολάκη: «Κατσαπλιά, σε εμένα δεν περνάνε οι συκοφαντίες»

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι στην κλινική της Γλυφάδας δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ πλασμαφαίρεση και ότι έχουν ήδη διενεργηθεί δύο έλεγχοι.

Όπως εξήγησε, ο γιατρός είχε εκφράσει την επιστημονική του άποψη για τη συγκεκριμένη μέθοδο, αναφερόμενος σε διαφορετική κλινική. Παράλληλα, κάλεσε τον βουλευτή να καταθέσει επίσημη καταγγελία, εφόσον διαθέτει σχετικά στοιχεία.

«Πώς λες τόσα αισχρά ψεύδη; Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους! Κατσαπλιά! Πας και συκοφαντείς όποιον βλέπεις μπροστά σου! Σε μένα δεν περνάνε αυτά!», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τις δικαστικές διαμάχες που έχουν οι δύο πολιτικοί, υποστηρίζοντας ότι έχει δικαιωθεί δικαστικά και ότι ο Παύλος Πολάκης δεν έχει ζητήσει συγγνώμη.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε επίσης την ιατρική της ευεξίας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί αναγνωρισμένο διεθνώς πεδίο της ιατρικής επιστήμης και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στερηθεί τις σχετικές υπηρεσίες λόγω των αντιρρήσεων του βουλευτή.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση, δηλώνοντας: «Δεν θα κάνει ο κάθε βάρβαρος, αγράμματος και άσχετος κουμάντο στην Ελλάδα!».

Η παρέμβαση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, απαντώντας στις προηγούμενες αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη σχετικά με τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση προγραμμάτων από διεθνείς οργανισμούς.

Ο βουλευτής είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στη UNICEF, θέτοντας ερωτήματα για χρηματοδότηση που, όπως υποστήριξε, αφορά πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται εδώ και πέντε χρόνια χωρίς να παρέχονται επαρκή στοιχεία.

«Κύριε Πολάκη, ανήκετε στο χθες», απάντησε η κ. Αγαπηδάκη, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να δώσει περαιτέρω πολιτική υπόσταση στις τοποθετήσεις του. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η πολιτική ιστορία θα τον τοποθετήσει στο περιθώριο.

Νέα αντιπαράθεση για τα πτυχία

Η κόντρα συνεχίστηκε με επίκεντρο τα ακαδημαϊκά προσόντα των δύο πολιτικών, με τον Παύλο Πολάκη να απαντά στις αναφορές του υπουργού Υγείας.

«Δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας. Το να με λες εσύ εμένα αμόρφωτο, αυτό είναι ανέκδοτο από τα Lidl! Δεν συγκρινόμαστε», δήλωσε ο βουλευτής.

Ο κ. Πολάκης επέμεινε, παράλληλα, στην κριτική του κατά της ιατρικής της ευεξίας, χαρακτηρίζοντάς την «μία τεράστια απάτη» και κάνοντας λόγο για «αμόρφωτους τσαρλατάνους». Καταλήγοντας, ζήτησε να κλείσουν οι συγκεκριμένες κλινικές, εντείνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.