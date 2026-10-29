«Επιτομή της κυβερνητικής αποτυχίας» χαρακτήρισε τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση αρνήθηκε τις βιώσιμες ρυθμίσεις, άφησε ασύδοτα τα funds χωρίς προστασία της κύριας κατοικίας και επέμεινε μόνο στον εξωδικαστικό, οδηγώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε συσσώρευση χρεών.

Επισήμανε ότι το ιδιωτικό χρέος αγγίζει τα 240 δισ. ευρώ. Μέσα σε έναν χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 10 δισ. ευρώ. Επικαλούμενος την τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέφερε ότι τα «κόκκινα» δάνεια φτάνουν τα 79,2 δισ. ευρώ.

Ανέφερε ότι μόλις το 4,9% των οφειλών στην εφορία βρίσκεται σε ρύθμιση, ενώ από τις 70.000 ρυθμίσεις του εξωδικαστικού αρκετές ξανακοκκινίζουν εντός 3–6 μηνών. Στις 72 δόσεις εντάχθηκαν μόλις 23.000 οφειλέτες της εφορίας, έναντι κυβερνητικής πρόβλεψης για 1,5 εκατομμύριο. Περισσότεροι από 300.000 επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς σύνταξη λόγω οφειλών.

Τόνισε ότι οι 120 δόσεις, που η Νέα Δημοκρατία ειρωνευόταν όταν τις πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, γίνονται πλέον κυβερνητική επιλογή μετά από το «Βατερλώ» των 72 δόσεων, αλλά με επιτόκιο στο 5,84% και με τα φορολογικά χρέη και τις οφειλές του 2025 και του 2026 να μένουν εκτός.

Κατήγγειλε ότι δεν προβλέπεται υποχρεωτική εκκαθάριση και επαλήθευση των οφειλών, παρά μόνο γνωστοποίηση από τους servicers, ούτε υποχρεωτική ενημέρωση για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και καταχωρήσεις στο Κτηματολόγιο. Ζήτησε αναλογικότητα μεταξύ κατασχέσεων και πραγματικής δυνατότητας αποπληρωμής.

Παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για προστασία της κύριας κατοικίας βάσει του νόμου 3869/2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια και της αγροτικής γης ως μοναδικού μέσου επιβίωσης. Αναφέρθηκε στη δυνατότητα των δανειοληπτών να αγοράζουν το δάνειό τους πριν πωληθεί ή επαναπωληθεί στα funds, στη δίκαιη λύση για τους εγγυητές και στον επιμερισμό του συναλλαγματικού κινδύνου στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο κατά 2/3 στην τράπεζα και 1/3 στον δανειολήπτη.

Υπενθύμισε την πρόταση για 120 δόσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ, με χαμηλό επιτόκιο και «κούρεμα» 30%, εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Ζήτησε μεταφορά παλαιών ενεργών ρυθμίσεων, αναβίωση χαμένων με πληρωμή μίας δόσης και επιτροπές διευθέτησης οφειλών, ανεξάρτητες από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, που θα εξετάζουν τις αρνήσεις ρύθμισης, θα προτείνουν λύσεις και θα απαιτούν αιτιολόγηση της απόρριψής τους.

Για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου, επισήμανε ότι η κυβέρνηση περιορίζεται στην άρση χρονικών αποκλεισμών, χωρίς μείωση επιτοκίου ή πρόσθετη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, αφήνοντας άλυτο το πρόβλημα των εγγυητών. Ζήτησε δίκαιο επιμερισμό της οφειλής για την προστασία συνοφειλετών και εγγυητών. «Η κρατική στήριξη δεν μπορεί να καταλήγει σε οικονομική εξόντωση των πυρόπληκτων», τόνισε.