Με στόχο την ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας των ελληνικών προορισμών και τη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή, παρουσιάστηκε επίσημα στην Αθήνα η πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού, TAG GREECE – Tradition, Agritourism & Gastronomy.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τόνισε ότι το TAG GREECE εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για βιώσιμη, ποιοτική και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Με το TAG GREECE συνδέουμε την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία σε ένα κοινό πλαίσιο προβολής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε στο διεθνές κοινό μια πλευρά της Ελλάδας που προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες και νέους λόγους να την επισκεφθεί κανείς κάθε αποχή του χρόνου» υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στην πορεία του ελληνικού τουρισμού, σημείωσε ότι από το 2023 έως το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τρία διαδοχικά ρεκόρ στις τουριστικές εισπράξεις και στην ταξιδιωτική κίνηση. Σύμφωνα με την ίδια, η αύξηση των εσόδων και των αφίξεων συνεχίζεται και το 2026, με ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις κατά τους χειμερινούς μήνες και τις περιόδους εκτός αιχμής. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισήμανε, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για τη διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Την ίδια στιγμή οι σύγχρονοι ταξιδιώτες, σύμφωνα με την υπουργό, αναζητούν ολοένα και περισσότερο την επαφή με την φύση, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των προορισμών. Δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα, την διατήρηση της αυθεντικότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιλέγουν εμπειρίες που τους επιτρέπουν να γνωρίσουν ουσιαστικά έναν τόπο. «Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του γαστρονομικού τουρισμού και του οινοτουρισμού ανταποκρίνεται σε αυτές τις αναζητήσεις και αποτελεί υψηλή στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείου Τουρισμού» ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ελληνική γαστρονομία και η αγροτική παραγωγή αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, των γηγενών ποικιλιών κρασιού, των παραδοσιακών συνταγών και της δημιουργικότητας των Ελλήνων σεφ μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες αυθεντικές εμπειρίες, πέρα από το καθιερωμένο τουριστικό μοντέλο.

Η υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις θεσμικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και του οινοτουρισμού. Υπενθύμισε ότι από το 2014 θεσπίστηκαν το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού και το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου, ενώ το 2023 συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Οινοτουρισμού, με στόχο τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Αναφορικά με το TAG GREECE σημείωσε ότι υλοποιείται μέσα από το ειδικό έργο του υπουργείου Τουρισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κεντρικό εργαλείο προβολής θα αποτελέσει ειδικός ιστότοπος με διαδραστικό ψηφιακό χάρτη, ο οποίος θα παρουσιάζει παραγωγούς, επιχειρήσεις και γαστρονομικές διαδρομές και θα διασυνδέεται με το ανανεωμένο visitgreece.gr.

Σημειώνεται ότι βασικό άξονα του TAG GREECE αποτελεί η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής της Ελλάδας, μέσα από τις γεύσεις, τις παραδόσεις, τα τοπικά προϊόντα και τους ανθρώπους της. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να εμπλουτίσει την ταξιδιωτική εμπειρία, προβάλλοντας λιγότερο γνωστές πτυχές των ελληνικών προορισμών και δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές επιχειρήσεις και οικονομίες.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η καμπάνια «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα», η οποία καλεί το κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό να ανακαλύψει τη χώρα μέσα από τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε τόπος. Η γαστρονομική παράδοση, η πολιτιστική κληρονομιά και οι τοπικές ιστορίες αναδεικνύονται σε βασικά στοιχεία μιας διαφορετικής προσέγγισης του ελληνικού τουρισμού. Η καμπάνια προβλέπεται να αναπτυχθεί μέσα από ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών ενεργειών, με παρουσία σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, στον έντυπο και ψηφιακό Τύπο, καθώς και σε άλλες δράσεις προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κεντρική επιδίωξη είναι να ενισχυθεί η διεθνής αναγνωρισιμότητα των ελληνικών περιοχών και να αναδειχθεί η μοναδικότητα των προϊόντων και των πολιτιστικών τους στοιχείων.

Η εκδήλωση στην Αθήνα αποτέλεσε μια πρώτη βιωματική γνωριμία με τη φιλοσοφία του TAG GREECE, καθώς το πρόγραμμα περιλάμβανε γαστρονομικές και εικαστικές δράσεις με αναφορές στις διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ξεχωριστή θέση είχε το «Ελληνικό Τραπέζι», μια γαστρονομική παρουσίαση που συγκέντρωσε αντιπροσωπευτικές γεύσεις από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Μέσα από τις τοπικές συνταγές και τα χαρακτηριστικά προϊόντα, αναδείχθηκαν οι διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις που συνθέτουν την ελληνική κουζίνα. Την ίδια στιγμή, τα «Καλάθια Ανακάλυψης» έδωσαν έμφαση στην τοπική παραγωγή, παρουσιάζοντας προϊόντα και τις ιστορίες των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτά. Το πολιτιστικό σκέλος της παρουσίασης συμπληρώθηκε από τον «Σύγχρονο Αργαλειό», μια εικαστική εγκατάσταση με έμπνευση από την ελληνική υφαντική τέχνη. Η δημιουργία λειτούργησε ως συμβολική αναφορά στην πολιτιστική πολυμορφία της χώρας, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιμέρους τοπικές ταυτότητες συνθέτουν ένα κοινό ελληνικό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η παρουσίαση στην Αθήνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προώθηση του TAG GREECE και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, επαγγελματιών του τουρισμού και τοπικών φορέων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε, η πρωτοβουλία δίνει το «παρών» σε σημαντικές τουριστικές εκθέσεις, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών συνεργασιών και την προβολή των ελληνικών προϊόντων σε εγχώριες και διεθνείς αγορές. Στις δράσεις περιλαμβάνονται η TTG Travel Experience στο Ρίμινι, η WTM London, η Philoxenia στη Θεσσαλονίκη και η Xenia στην Αθήνα. Παράλληλα, προβλέπεται η διοργάνωση πέντε ενημερωτικών ημερίδων σε επιλεγμένες Περιφέρειες, καθώς και roadshow σε 12 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών παραγωγών, των τουριστικών επιχειρήσεων και των αρμόδιων φορέων.