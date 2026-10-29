Με αφορμή τις προειδοποιήσεις της κ. Λάουρα Κοβέσι για προσπάθεια να υποβαθμιστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, δήλωσε πως πρέπει να ακουστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως πρόσθεσε, η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να στηρίζεται επειδή κάνει τη δουλειά της, να μην αποδυναμώνεται επειδή οι έρευνές της ενοχλούν τους ισχυρούς.

«Κράτος δικαίου σημαίνει ότι κανείς δεν εξαιρείται: Κανένας πρωθυπουργός, κανένας υπουργός, κανένας πλούσιος, κανένα συμφέρον με πολιτικές διασυνδέσεις. Ο βαθύτερος σκοπός του είναι να προστατεύει εκείνους που έχουν τη λιγότερη δύναμη, τον πολίτη χωρίς διασυνδέσεις, τον έντιμο αγρότη, τον εργαζόμενο, τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας. Όταν γίνεται κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και εμποδίζεται η λογοδοσία, εκείνοι πληρώνουν το τίμημα», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι η κ. Κοβέσι έκανε τη δουλειά της και μαζί με τους συνεργάτες της εκπλήρωσαν την αποστολή τους παρά τις πολιτικές επιθέσεις, τον εκφοβισμό και τις προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας τους.

«Όσα καταγγέλλει για τις πιέσεις που αντιμετώπισαν στην Ελλάδα απαιτούν σοβαρές απαντήσεις», τόνισε ο κ. Παπανδρέου, συμπληρώνοντας ότι «οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εμποδίσει τη λογοδοσία και να απαξιώσει όσους ερευνούν την κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων είναι καταδικαστέες. Οι προσπάθειες αποπροσανατολισμού από την ουσία των ερευνών συνιστούν απόπειρες συγκάλυψης. Η απάντηση στα στοιχεία πρέπει να είναι η διαφάνεια και η συνεργασία με τη Δικαιοσύνη. Κάθε άνθρωπος δικαιούται το τεκμήριο της αθωότητας. Καμία κυβέρνηση δεν δικαιούται να εμποδίζει την αποκάλυψη της αλήθειας».

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα θα είχε αποφύγει να προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης της ΕΕ και τα μνημόνια, αν η Ευρώπη διέθετε μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μία Λάουρα Κοβέσι πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

«Με τις αναγκαίες αρμοδιότητες, θα είχαν αποκαλύψει την κακοδιαχείριση και τη συγκάλυψη της προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης πριν αναλάβω την πρωθυπουργία το 2009. Αυτό θα είχε επιβάλει τη λογοδοσία και διασφαλίσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία πριν ξεσπάσει η καταστροφή. Ο ελληνικός λαός δεν θα είχε πληρώσει τόσο ακριβά πρακτικές και αλήθειες που του έκρυψαν», ισχυρίστηκε.

Εξέφρασε, δε, την ελπίδα η νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της με την ίδια αποφασιστικότητα και να μην υποκύψει σε ισχυρά λόμπι, πολιτικές πιέσεις ή πελατειακά δίκτυα, από όπου κι αν προέρχονται και όποιο πολιτικό χρώμα κι αν έχουν.

«Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους πόρους, τις αρμοδιότητες και την έμπρακτη στήριξη που χρειάζεται. Η ανεξαρτησία στα χαρτιά δεν αρκεί, όταν ένας θεσμός αποδυναμώνεται από την υποχρηματοδότηση, τις καθυστερήσεις ή την παρεμπόδιση του έργου του», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός και κατέληξε: «Οι ισχυροί οφείλουν να λογοδοτούν ενώπιον του νόμου. Οι πιο αδύναμοι πρέπει να μπορούν να στηρίζονται σε αυτόν. Η Ευρώπη οφείλει να τηρήσει αυτήν την υπόσχεση».