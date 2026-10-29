Για την υπόθεση Μπεκίρη, την ακρίβεια στα καύσιμα, τα παρεπόμενα της συγκέντρωσης του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη αλλά και για τις μεταναστευτικές ροές ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για το θέμα του καλωδίου επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Για τον Μιχάλη Μπεκίρη: «Έχει δώσει απαντήσεις ο κ. Μπεκίρης. Επέλεξε τη νομική οδό και να απέχει από τα καθήκοντα αυτά. Το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού έχει δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και γι’ αυτό είχε ρόλο ο κ. Μπεκίρης.

Το γεγονός ότι πολιτικά πρόσωπα αποφασίζουν να εκτεθούν στον σταυρό είναι θετικό».

Για τα καύσιμα: «Είναι προφανής η αιτία της αύξησης της τιμής των καυσίμων και είναι η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στο τέλος του μήνα τα συναρμόδια υπουργεία θα ανακοινώσουν τι μέλλει γενέσθαι για τη συνέχιση των μέτρων. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία και περιμένουμε τις αποφάσεις της Ευρώπης για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα μέτρα».

Για τη συγκέντρωση Κασιδιάρη και αντιδράσεις της αντιπολίτευσης: «Ειδικά όταν μιλάει η ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει να προσέχει παραπάνω τι λέει σχετικά με τα μορφώματα αυτά. Το παρελθόν τους είναι γνωστό και η στάση τους δεδομένη. Είμαστε η τελευταία παράταξη που μπορεί να κατηγορηθεί ότι έκλεισε το μάτι στα μορφώματα αυτά. Με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες είχε τη δυνατότητα ο Άρειος Πάγος να μην επιτρέψει σε τέτοια μορφώματα να συμμετέχουν στις εκλογές. Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν το ψήφισε. Εμείς δε δίνουμε εξετάσεις.

Κλειστή συγκέντρωση δεν μπορεί να απαγορευθεί. Αξιολογείται αυτός που δίνει τον χώρο. Δεν μπορεί να υπάρξει απαγόρευση μιας κλειστής συγκέντρωσης και αυτό η αντιπολίτευση θα έπρεπε να το γνωρίζει. Η αστυνομία στάθμισε ότι θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η συνύπαρξη των 2 πλευρών. Η ενέργεια κάθε αστυνομικού οργάνου αξιολογείται. Η αστυνομία προσπάθησε να αποκρούσει επιθέσεις σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω».

Ροές μεταναστών: «Διαχειρίσιμη η κατάσταση. Δεν βρισκόμαστε στα άνω όρια της πληρότητας των δομών.

Για το αν υπάρχει ενημέρωση της Τουρκίας για το καλώδιο και πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες

Έχουν γίνει αιτήματα αδείας μόνο στις ελληνικές αρχές και δεν θα γίνει κάτι άλλο. Είναι σε διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων και θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται χωρίς να τίθεται θέμα αδείας στο έργο».

Για τον Κώστα Καραμανλή: «Ερωτηθείς για το αν υπάρχει διάσταση απόψεων με τον Κώστα Καραμανλή επανέλαβε ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ενιαία θέση για το έργο ενώ τόνισε για τις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού ότι στην κυβέρνηση τις ακούν με προσοχή και σεβασμό. Ο κ. Καραμανλής δεν επιτίθεται, εκφράζει τις θέσεις του με ευπρέπεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν μίλησε για εθνική ήττα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά για μια δυσάρεστη εξέλιξη που δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα».

Για την ημερομηνία των εκλογών και το 16 Μαΐου που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και την ακριβή ημερομηνία τη γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δεν τη γνωρίζω και δεν ξέρω αν έχει ληφθεί τελική απόφαση».