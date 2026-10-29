Στην εξεύρεση οριστικής λύσης για το στεγαστικό πρόβλημα του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού Ηλείας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών και τη συνέχιση των μαθημάτων χωρίς προβλήματα, επικεντρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε ότι η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, επισημαίνοντας τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών αρχών και της σχολικής κοινότητας, τόσο για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων όσο και για την οριστική επίλυση του στεγαστικού ζητήματος του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής διοίκησης, της σχολικής κοινότητας, γονείς και μαθητές, εξετάστηκαν αναλυτικά τα ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και στέγασης που αντιμετωπίζει το σχολείο, καθώς και τα άμεσα μέτρα για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέχρι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Αφορμή για την τηλεδιάσκεψη αποτέλεσαν τα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν αναφερθεί στο σχολείο, με κυριότερα την παρουσία εντόμων και τα περιστατικά τσιμπημάτων μαθητών, καθώς και οι ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη γειτνίασή τους με σταβλική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης δειγμάτων που έχουν αποσταλεί από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία σε πανεπιστήμιο και εντομολογικό κέντρο της περιοχής της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση των εντόμων και να υπάρξει σαφής εικόνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, η βουλευτής Ηλείας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός, ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νικόλαος Δελέγκος, η αναπληρώτρια διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Πολυξένη Κοτρέτσου, η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, Ειρήνη Χρονοπούλου και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, Κωνσταντίνα Σαββοπούλου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή δύο μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για τις συνθήκες φοίτησης, την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους στο σχολείο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός, παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τους διεξοδικούς ελέγχους και τις αυτοψίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Τηλεκπαίδευση για τις επόμενες εβδομάδες

Στο πλαίσιο της συζήτησης, συμφωνήθηκε η εφαρμογή τηλεκπαίδευσης για τις προσεχείς εβδομάδες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες και διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή και ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο σχολείο.

Η Σοφία Ζαχαράκη, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, στήριξε τη συγκεκριμένη λύση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς περαιτέρω απώλεια διδακτικού χρόνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που έχουν ήδη χαθεί, με προτεραιότητα στην εξατομικευμένη προετοιμασία των μαθητών για τα ειδικά μαθήματα, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην εκπαιδευτική τους πρόοδο και στην προετοιμασία τους.

Οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα

Το ζήτημα της οριστικής μεταστέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2008.

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες αναμονής, οι μαθητές αναμένεται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε νέο, σύγχρονο κτήριο στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε κατά τη συνάντηση.

Όπως τονίστηκε από πλευράς υπουργείου Παιδείας, η μεταστέγαση αποτελεί «καθοριστικό βήμα» για την οριστική αντιμετώπιση των χρόνιων κτιριακών προβλημάτων του σχολείου και τη διαμόρφωση «ενός σύγχρονου, ασφαλούς και κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της μουσικής εκπαίδευσης».