Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Αυτό έκανε γνωστό στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πρότασή του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ζητά να διερευνηθούν οι κρατικές αποφάσεις, οι τιτλοποιήσεις και η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», καθώς και οι συνέπειές τους για το Δημόσιο, τους δανειολήπτες και την οικονομία.

Η πρόταση βασίζεται στην πρωτοβουλία της συλλογικής πρωτοβουλίας πολιτών «Η Δικαίωση», η οποία απέστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ πρόταση για την κοινοβουλευτική διερεύνηση της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, των τιτλοποιήσεων, της λειτουργίας των funds και των servicers και των συνεπειών τους για τους δανειολήπτες και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και τα υπόλοιπα κόμματα της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να στηρίξουν την πρωτοβουλία, με την οποία επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί ποιοι ωφελήθηκαν από τις μεταβιβάσεις δανείων, ποιοι ανέλαβαν τους οικονομικούς κινδύνους και ποιες ενδεχόμενες υποχρεώσεις εξακολουθούν να βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.

Κεντρικό ζήτημα, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, είναι εάν η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών συνοδεύτηκε από πραγματική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και εάν προστατεύθηκαν επαρκώς το δημόσιο συμφέρον, η περιουσία των πολιτών και η παραγωγική δραστηριότητα.

Τα οκτώ βασικά ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής

Η πρόταση ορίζει ως χρονικό πεδίο διερεύνησης την περίοδο 2015 έως τη σύσταση της Επιτροπής, με δυνατότητα εξέτασης προγενέστερων πράξεων όπου είναι αναγκαίο.

Ανακεφαλαιοποιήσεις και αποεπένδυση: Ποιο ήταν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της δημόσιας στήριξης των τραπεζών και της αποεπένδυσης του Δημοσίου; Εξετάστηκαν δυνατότητες ανάκτησης πρόσθετης αξίας;

Μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις: Με ποιους όρους μεταβιβάστηκαν οι δανειακές απαιτήσεις, πώς προσδιορίστηκαν και καταβλήθηκαν τα τιμήματα και πώς τεκμηριώθηκε η πραγματική μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου;

Νομοθετικό πλαίσιο: Πώς εφαρμόστηκαν οι νόμοι 3156/2003, 4354/2015 και 5072/2023 και ποιες συνέπειες είχαν για τη διαφάνεια, τη διαχείριση απαιτήσεων και τα δικαιώματα των οφειλετών;

Κρατικές εγγυήσεις «Ηρακλή»: Ποιοι κατείχαν τους εγγυημένους τίτλους, ποιες αποκλίσεις υπήρξαν στις ανακτήσεις και πώς αντιμετωπίστηκαν από τα αρμόδια όργανα; Διασφαλίστηκαν η παρακολούθηση, η λογιστική αποτύπωση και η γνωστοποίηση των ενδεχόμενων δημοσιονομικών υποχρεώσεων, ιδίως υπό το πρίσμα των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024;

Εποπτεία τραπεζών και servicers: Πώς ασκήθηκε η εποπτεία των τραπεζών, των εταιρειών διαχείρισης και των αγοραστών πιστώσεων; Υπήρξαν συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις των αρμόδιων αρχών;

Διαφάνεια και δικαιώματα οφειλετών: Τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις ενημέρωσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων και απόδειξης νομιμοποίησης κατά τη διαχείριση και δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων;

Ρυθμίσεις και πλειστηριασμοί: Πόσο αποτελεσματικοί υπήρξαν οι μηχανισμοί ρύθμισης οφειλών και προστασίας ευάλωτων δανειοληπτών; Ποιες ήταν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των πλειστηριασμών;

Αναγκαίες παρεμβάσεις: Ποιες νομοθετικές, διοικητικές και εποπτικές αλλαγές απαιτούνται με βάση τα τεκμηριωμένα ευρήματα της έρευνας;