«Για τη στεγαστική κρίση κάναμε μια πρόταση, για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα και να παραδώσουν πολλές χιλιάδες κατοικίες, όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για τους νέους ανθρώπους. Διότι δεν μπορεί να ωρυόμαστε για το δημογραφικό, αλλά να μην επιλύουμε το ζήτημα της στέγης», τόνισε η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μετά τις Ειδήσεις» της ΕΡΤ 3.

Συνεχίζοντας, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε στην εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους, τονίζοντας ότι «ένας στους τέσσερις Έλληνες και Ελληνίδες δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις βασικές τους ανάγκες». Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ γνωστοποίησε ότι επίκειται και κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Όπως εξήγησε η Ρένα Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει σοβαρές προτάσεις για να αντιμετωπίσει τα funds και τους servicers, υπογραμμίζοντας ότι κύριο μέλημα είναι η προστασία της περιουσίας των πολιτών: «Στη ΔΕΘ ήμασταν το μοναδικό κόμμα που προτείνει συγκεκριμένα πράγματα για τα funds και τους servicers. Το μοναδικό κόμμα που λέει για τα “One-off” και τα “DRM” και πώς μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε δημοσιονομικό χώρο, όπως κάνουν άλλα ευρωπαϊκά μέλη».

Η ίδια υπενθύμισε ότι σε πρώτο χρόνο τα όσα ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χλευάστηκαν, «μετά από δύο εβδομάδες και ο νέος φορέας και ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης και δημοσιονομικό χώρο βρήκαν και άρχισαν να συζητούν για “funds” και “servicers”».

Ανατρέχοντας στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόεδρος της ΚΟ υπενθύμισε ότι «απέναντι στα “βάστα Σόιμπλε και γερά Γερούν”, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το νόμο Κατσέλη, έφερε νόμους για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό».

Αναφερόμενη στο παρόν του κόμματος, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή παίζοντας καταλυτικό ρόλο στη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων. «Στέκομαι ενώπιόν σας με υπερηφάνεια γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένες προτάσεις για αυτά στα οποία μας έχει υποβάλει τα τελευταία επτά χρόνια η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Η ίδια ζήτησε άμεσες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για το μέλλον των 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan που είναι «μετέωροι».

Αναφερόμενη στη Βόρεια Ελλάδα η πρόεδρος της Κ.Ο. επέρριψε σημαντικές ευθύνες στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη έχει αντιμετωπίσει τη Βόρεια Ελλάδα με πατριδοκαπηλία και πέραν τούτου ουδέν».

«Αρκετοί νομοί της Βόρειας Ελλάδας χειμάζονται από τον τρόπο με τον οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία την αγροτική μας παραγωγή. Πώς την αντιμετώπισε; Με “Φραπέδες” και “Χασάπηδες”. Η Αριστερά και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έρχεται και έχει άλλες ιεραρχήσεις», υπογράμμισε.

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Πουλαντζάς για τις γερμανικές οφειλές, λέγοντας ότι το εξαιρετικά σημαντικό αυτό ζήτημα πρέπει να επιστρέψει στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ δεσμεύθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει με κάθε τρόπο τον δίκαιο αυτόν αγώνα, σχολιάζοντας ότι «απέναντι στη λήθη το όπλο μας είναι η μνήμη».