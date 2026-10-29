Τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Οικίας Μπία στην Κερατέα, ενός από τα πιο εμβληματικά ιστορικά αρχιτεκτονήματα της Ανατολικής Αττικής, με τη διαμόρφωσή του σε χώρο πολιτισμού, όπου θα στεγαστεί και το Λαογραφικό Μουσείο Κερατέας, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά.

Το έργο αποκατάστασης, κόστους 1,69 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτήθηκε μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και με τον Δήμο Λαυρεωτικής.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, η οποία στο σύνολό της αναδεικνύει την ιδιαίτερη αισθητική της αρχιτεκτονικής του συγκροτήματος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στατικής ενίσχυσης των κτισμάτων, ανακατασκευής των εσωτερικών χώρων και στεγών, αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης, εγκαταστάθηκαν ηλεκτρολογικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συστήματα κλιματισμού, φωτισμού και αερισμού και κεντρικό σύστημα διαχείρισης λειτουργιών.

Ο κ. Χαρδαλιάς, στον χαιρετισμό του, ανέδειξε την ιστορική και πολιτιστική αξία του κτιρίου, τονίζοντας: «Έχουμε μπροστά μας κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάτι τόσο όμορφο, που από εδώ και πέρα θα στολίζει την πόλη. Το ζήτημα, πλέον, είναι να το κρατήσουμε, να το φροντίσουμε, να το αγκαλιάσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές τις αρχές, τις αξίες και την ιστορία που αντιπροσωπεύει. Ήταν χρέος μας να δώσουμε ξανά ζωή σε αυτό το ιστορικό κτίριο, που αντιμετώπιζε τεράστια τεχνικά προβλήματα».

Αναφερόμενος στην υλοποίηση του έργου, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι ήταν μία πραγματικά δύσκολη άσκηση, που απαιτούσε μελέτες και στενή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, επισημαίνοντας: «Πήραμε την απόφαση να το εντάξουμε στο αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, γιατί πρόκειται για ένα έργο πολιτιστικό, αλλά και ταυτόχρονα αναπτυξιακό. Στην Ανατολική Αττική δίνουμε ξεχωριστή βαρύτητα, όχι μόνο στα έργα υποδομών, αλλά και στον πολιτισμό. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του».

Τέλος, ο περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε: «Κάθε μέρα παλεύουμε να είμαστε σοβαροί, συγκροτημένοι, να φέρνουμε αποτέλεσμα και, πάνω απ’ όλα, να είμαστε αξιοπρεπείς. Όταν δεσμευόμαστε για κάτι, πρέπει να μπορούμε να κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Να γνωρίζει ο κόσμος πότε ξεκινά κάθε έργο, πότε ολοκληρώνεται και από πού χρηματοδοτείται. Να λογοδοτούμε για τις δεσμεύσεις μας. Και θέλω να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να μας συμβουλεύετε. Μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και πιο αποτελεσματικοί ως κρατικοί λειτουργοί».

Από την πλευρά του, ο κ. Λουκάς ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής για τη συμβολή της στην αποκατάσταση του ιστορικού συγκροτήματος και ανέφερε: «Όταν μια πόλη σαν τη δική μας ζητά στήριξη για ένα τόσο μεγάλο έργο, χρειάζεται κάποιον που να το πιστέψει μαζί της. Ο περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, το πίστεψε και το αποτέλεσμα φαίνεται». «Το μεγαλύτερο “ευχαριστώ” το χρωστάω στους κατοίκους της Κερατέας. Σε όσους ζουν και εργάζονται εδώ, ανέχονται την ταλαιπωρία των έργων και μας λένε με ειλικρίνεια τι πρέπει να διορθώσουμε. Ό,τι πετύχαμε έγινε γιατί οι πολίτες δεν έπαψαν να διεκδικούν. Οφείλουμε να τους ακούμε. Γιατί, όπως λέει συχνά και ο περιφερειάρχης, πρέπει πάντα να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο», πρόσθεσε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής.

Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» οι βουλευτές της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας και Βασίλης Οικονόμου, οι πρώην δήμαρχοι Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Ιατρού και Γιάννης Παρασκευής, ο πρώην δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, η περιφερειακή σύμβουλος, Βίκυ Καβαλάρη και η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.

Σημειώνεται ότι η Οικία Μπία είναι ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα που αποτελεί ζωντανό μάρτυρα της ιστορίας, της κοινωνικής ζωής και της πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής. Η κατασκευή του χρονολογείται στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ συνδέεται με σημαντικές προσωπικότητες και γεγονότα της τοπικής ιστορίας, καθώς υπήρξε κατοικία του παλαιού δημάρχου Κερατέας Λουκά Παπαθανασίου.

Το διατηρητέο συγκρότημα αποτελείται από τρία ανεξάρτητα πετρόκτιστα κτίσματα, στα οποία συνυπάρχουν νεοκλασικά και παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Το πρώτο, με τον χαρακτήρα επιβλητικού αρχοντικού, ξεχωρίζει για τον περίτεχνο μαρμάρινο εξώστη, τις εντυπωσιακές οροφογραφίες και τοιχογραφίες, τα παραδοσιακά πλακίδια και τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο. Το δεύτερο αποτελούσε τον κύριο χώρο καθημερινής διαβίωσης της οικογένειας, ενώ το τρίτο φιλοξενούσε εγκαταστάσεις οινοπαραγωγής, με χαρακτηριστικό το παλιό πατητήρι και το μαρμάρινο σύστημα επεξεργασίας των σταφυλιών και συλλογής του μούστου. Πρόκειται για στοιχεία που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη σχέση της Κερατέας με την αμπελουργία και την οινοπαραγωγή, φωτίζοντας παράλληλα πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μίας ολόκληρης εποχής.

Με την ολοκλήρωση της αποκατάστασής της, η Οικία Μπία αποκτά, πλέον, έναν νέο, ουσιαστικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Προβλέπεται να στεγαστεί το Λαογραφικό Μουσείο Κερατέας, φιλοξενώντας ιστορικά τεκμήρια και πολύτιμο λαογραφικό υλικό που διατηρούν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι.

Παράλληλα, το κτίσμα και ο αύλειος χώρος του θα αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων, ομιλιών και άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, δημιουργώντας έναν νέο πυρήνα πολιτισμού και δημιουργικής συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Συνοπτικά η αποκατάσταση της Οικίας Μπία υπερβαίνει τα όρια μίας κτιριακής παρέμβασης, καθώς συνδέει την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη πολιτιστική ανάπτυξη, μετατρέποντας ένα ιστορικό τοπόσημο σε ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας και σε φορέα διάσωσης της συλλογικής μνήμης.