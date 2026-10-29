«Αυτοί μπορεί να δηλώνουν ότι θέλουν, για τη Βουλή δεν αποτελούν και δεν υπάρχει Κοινοβουλευτική Ομάδα “Συμμαχία Ελλήνων”», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Η παραπάνω δήλώση έγινε, με αφορμή επιστολή που έστειλαν σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι από το κόμμα «Σπαρτιάτες», Γιώργος Μανούσος, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιάννης Δημοτροκάλλης, ζητώντας τους να περιλαμβάνουν στις δημοσκοπήσεις που διεξάγουν, το κόμμα «Συμμαχία των Ελλήνων», το οποίο όπως ισχυρίζονται, εκπροσωπούν στη Βουλή.

«Θέλω να σας διευκρινίσω το εξής. Αυτοί μπορούν να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Για τη Βουλή των Ελλήνων δεν αποτελούν Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για να συσταθεί Κοινοβουλευτική Ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 10 βουλευτές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης και συμπλήρωσε:

«Οι δημοσκόποι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Για τη Βουλή δεν υπάρχει καμία τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Σημειώνεται ότι το θέμα έθεσε στη Διάσκεψη των Προέδρων, ζητώντας να παρθεί απόφαση, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι «είναι ντροπή εταιρείες δημοσκοπήσεων να μετρούν το κόμμα «Κασιδιάρη» που κρύβει εγκληματική οργάνωση.