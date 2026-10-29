Κοινή δήλωση σχετικά με τη χθεσινή αντιμετώπιση, από τα ΜΑΤ, της αντιφασιστικής συγκέντρωσης απέναντι στην «προκλητική εκδήλωση» του «καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη», στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Μουλκιώτης και ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη του κόμματος.

Στη δήλωσή τους, κάνουν λόγο για σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν καθαρές απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ, «πολίτες και εργατικά σωματεία που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, χρήση χημικών και προσαγωγές, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί σοβαρές καταγγελίες για άσκηση αστυνομικής βίας».

Τονίζουν ότι «τα περιστατικά βίας, που ακολούθησαν από ομάδες κουκουλοφόρων, είναι αυτονόητα και απερίφραστα καταδικαστέα» και επισημαίνουν πως «δεν μπορούν, όμως, να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να συγχέεται η βίαιη δράση με την ειρηνική αντιφασιστική διαμαρτυρία, ούτε να μένουν αναπάντητες οι καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση αστυνομικής βίας».

Ο κ. Μουλκιώτης αναφέρει ότι «ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οφείλει να απαντήσει στα εύλογα ερωτήματα των δημοκρατικών πολιτών άμεσα».

Συγκεκριμένα:

«Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαχείριση και από πού δόθηκαν οι σχετικές εντολές;

Γιατί υπήρξε χρήση βίας σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών και αυτή ήταν αναγκαία και αναλογική;

Είναι δυνατόν την ημέρα που η Ελλάδα τιμά την αντίστασή της στον φασισμό και ναζισμό, να δημιουργείται η εικόνα ότι οι αστυνομικές δυνάμεις στρέφονται εναντίον πολιτών που διαδηλώνουν κατά μιας νεοναζιστικής πρόκλησης;».

Υπογραμμίζουν ότι «η Ελληνική Αστυνομία έχει αποστολή να προστατεύει τη δημοκρατική νομιμότητα, την ασφάλεια και τα δικαιώματα όλων των πολιτών» και προσθέτουν πως «δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε εργαλείο διαχείρισης πολιτικών σκοπιμοτήτων».

Αναφέρουν ότι «η πολιτική ευθύνη για τις εντολές και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ανήκει στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και πως «ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα πραγματικά στοιχεία και να απαντήσει καθαρά για όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη».