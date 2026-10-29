Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 30,1% στην εκτίμηση ψήφου και 27,4% στην πρόθεση ψήφου, στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, για λογαριασμό του politic.gr.

Σύμφωνα με τη μέτρηση, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, με τη διαφορά από τη ΝΔ να διαμορφώνεται στις 14,7 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και στις 13,4 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 27,4%, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛΑΣ με 14%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%, η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2%, η Νίκη με 1,3% και η Νέα Αριστερά με 0,5%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ είναι πρώτη με 30,1%. Δεύτερη παραμένει η ΕΛΑΣ με 15,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,3%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,4%, ΚΚΕ με 5,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,2%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2,2%, Νίκη με 1,4% και Νέα Αριστερά με 0,6%.

Στο 2% διαμορφώνεται η επιλογή «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι παραμένουν στο 9,1%.

Όσον αφορά στην αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 24%, έναντι 16% της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφοντας προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω της στην πρόθεση ψήφου.

Την ίδια ώρα, έξι στους δέκα ερωτηθέντες (60%) αμφισβητούν την αντιπολιτευτική αξιοπιστία και των δύο κομμάτων, επιλέγοντας κανένα από τα δύο.

Στο ερώτημα αυτοδυναμίας ή συγκυβέρνησης, οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι, με το 46% να θεωρεί καλύτερη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% να προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ωστόσο, στο ερώτημα για τον αριθμό των εκλογικών αναμετρήσεων, το 54% προτιμά τον σχηματισμό κυβέρνησης μέσα από μία αναμέτρηση, έναντι 38% που θεωρεί καλύτερη τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων.

Το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκεντρώνει την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια, έναντι 34% που αποδίδει το πρόβλημα στις διεθνείς συγκρούσεις.

Μόλις το 2% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τις αγοραστικές του συνήθειες εξαιτίας της ακρίβειας. Το 16% περιορίζει τις αγορές μη απαραίτητων προϊόντων, ενώ αντίστοιχο ποσοστό αξιοποιεί προσφορές και εκπτώσεις. Το 14% συγκρίνει τιμές αναζητώντας φθηνότερα προϊόντα και το 12% πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με λίστα αγορών. Παράλληλα, το 11% αγοράζει μικρότερες ποσότητες, ενώ ίδιο ποσοστό έχει περιορίσει τις παραγγελίες και τις εξόδους για φαγητό.

Σημαντικές προσαρμογές καταγράφονται και στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς το 27% περιορίζει τη χρήση θέρμανσης ή κλιματισμού και το 21% μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια στιγμή, το 13% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας. Το 11% χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο, το 9% συγκρίνει τιμολόγια και παρόχους ενέργειας και το 7% στρέφεται περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η ανησυχία για το μέλλον αποτελεί την πρώτη συναισθηματική αντίδραση στην ακρίβεια, με 32%, ενώ ακολουθεί ο θυμός με 27%. Το 15% νιώθει απελπισία, το 13% απογοήτευση και το 9% απαισιοδοξία. Μόλις το 3% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται κανένα από τα παραπάνω συναισθήματα.