Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες ανέδειξαν ένα εξαιρετικά σύνθετο κοινοβουλευτικό τοπίο, χωρίς να εξασφαλίζουν σε καμία από τις δύο βασικές πολιτικές παρατάξεις την απαιτούμενη πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Επισήμως, η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει την εκλογική διαδικασία ως αυστηρά εσωτερική υπόθεση της συμμαχικής χώρας, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρέμβαση στις πολιτικές ισορροπίες της. Αυτό, ωστόσο, δεν περιορίζει το έντονο ενδιαφέρον με το οποίο η ελληνική διπλωματία εξετάζει τα αποτελέσματα της κάλπης, καθώς οι εξελίξεις στο Ισραήλ επηρεάζουν άμεσα τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Το γεγονός ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει στην πρωθυπουργία, έχοντας εξασφαλίσει εκλογικό προβάδισμα χωρίς όμως να διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επιδέχεται διπλή ανάγνωση από ελληνικής πλευράς. Με καταμετρημένο περίπου το 91% των ψήφων, ο συνασπισμός του εμφανίζεται να εξασφαλίζει 53 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, του ισραηλινού Κοινοβουλίου (χρειάζονται 61 για να υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία), έναντι 48 του αντίπαλου συνασπισμού υπό τον πρώην αρχηγό των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, ενώ τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 19 έδρες. Καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο πολιτικών διαβουλεύσεων, με ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε ευρύτερων συνεργασιών είτε παρατεταμένης κυβερνητικής εκκρεμότητας.

Για την Αθήνα, η προσωρινή διατήρηση του Νετανιάχου στην εξουσία σημαίνει κατ’ αρχάς ότι δεν μεταβάλλονται οι υφιστάμενοι δίαυλοι επικοινωνίας στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται αντιμέτωπες με συνεχείς προκλήσεις ασφαλείας, η δυνατότητα άμεσης συνεννόησης μεταξύ των κυβερνήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ελληνική πλευρά γνωρίζει ότι, εφόσον προκύψει κάποια σοβαρή περιφερειακή κρίση, θα εξακολουθήσει, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα, να συνομιλεί με την ίδια ισραηλινή πολιτική ηγεσία, με την οποία έχει αναπτύξει στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η πάγια προσέγγιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι η στρατηγική σχέση Αθήνας και Ισραήλ έχει αποκτήσει πλέον τέτοιο βάθος, ώστε να μην εξαρτάται από την πολιτική επιβίωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ή από τη σύνθεση της εκάστοτε ισραηλινής κυβέρνησης. Πρόκειται για μια θεσμικά εδραιωμένη συνεργασία μεταξύ δύο κρατών, η οποία έχει αναπτυχθεί σταδιακά σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την άμυνα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέχρι την ενέργεια, την οικονομία και την περιφερειακή ασφάλεια. Υπό αυτό το πρίσμα, ενδεχόμενη αλλαγή στην ηγεσία του Ισραήλ δεν εκτιμάται ότι θα οδηγούσε αυτομάτως σε αναθεώρηση των βασικών προσανατολισμών της διμερούς συνεργασίας.

Η στρατηγική σχέση και τα ισχυρά αμυντικά συμφέροντα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον τομέα της άμυνας, όπου η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ έχει αποκτήσει σημαντικό επιχειρησιακό και εξοπλιστικό βάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διακρατική συμφωνία που υπεγράφη στις 31 Αυγούστου 2026 στο Τελ Αβίβ για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του πολυεπίπεδου ελληνικού συστήματος αντιαεροπορικής, αντιβαλλιστικής και αντι-drone προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,035 δισ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή 19 ελληνικών αμυντικών και τεχνολογικών εταιρειών, με μερίδιο που υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του προγράμματος, καθώς και τη δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το οποίο αναδεικνύει τη σημασία που έχει αποκτήσει το Ισραήλ στον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

An approximately €3 billion deal: Israel and Greece have signed the massive "Achilles Shield" agreement, under which Israel will build Greece a multi-layered air defense array based on Israeli systems architecture. Read More: https://t.co/xXTK35zycj https://t.co/QCmZuJcBeJ — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 31, 2026

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται το Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για το 2026, που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2025 στη Λευκωσία, μαζί με το Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες, στρατιωτικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις ειδικών δυνάμεων και τακτικές επαφές μεταξύ των στρατιωτικών επιτελείων, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό των τριών χωρών. Η θεσμική κατοχύρωση αυτών των συνεργασιών αποτελεί για την Αθήνα σημαντικό στοιχείο συνέχειας, ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων στο Ισραήλ. Εκείνο που καλείται πλέον να συνεκτιμήσει η ελληνική πλευρά είναι κατά πόσο μια ενδεχόμενη παρατεταμένη κυβερνητική αστάθεια στην ισραηλινή πολιτική σκηνή θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση των κοινών αμυντικών σχεδιασμών.

Ο κρίσιμος ρόλος της Κύπρου και του σχήματος «3+1»

Ακόμη σημαντικότερη θεωρείται η διατήρηση της στρατηγικής συνεργασίας στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία έχει αποκτήσει πρόσθετη γεωπολιτική βαρύτητα μέσω του σχήματος «3+1», με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια με τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στις 7 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε πως η συγκεκριμένη συνεργασία έχει εξελιχθεί από ένα αρχικά ενεργειακό σχήμα σε έναν ισχυρό γεωπολιτικό μηχανισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το ενδιαφέρον για την προώθηση των μεγάλων ενεργειακών υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Great Sea Interconnector, το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και, σε επόμενη φάση, με το Ισραήλ. Το έργο αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνικές, χρηματοδοτικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, με την Τουρκία να εγείρει αντιρρήσεις για τις θαλάσσιες έρευνες που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Για την ελληνική πλευρά, επομένως, η συνέχιση της στενής συνεργασίας με το Ισραήλ αποτελεί ουσιαστική παράμετρο στην προσπάθεια προώθησης των ενεργειακών σχεδιασμών και ενίσχυσης της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας.

Η σημασία που αποδίδεται στη συγκεκριμένη συνεργασία είχε επιβεβαιωθεί και κατά τη 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στην Ιερουσαλήμ, με τη συμμετοχή των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Χριστοδουλίδη και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τότε, οι τρεις ηγέτες είχαν επαναβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία στους τομείς της θαλάσσιας ασφάλειας, των ενεργειακών υποδομών και των μεταφορών, με ιδιαίτερη αναφορά και στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και η επόμενη ημέρα

Πέρα από τις διμερείς σχέσεις, η Αθήνα εξετάζει το εκλογικό αποτέλεσμα και υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύνθεση της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης μπορεί να επηρεάσει τη στάση της χώρας απέναντι στο Ιράν, στον Λίβανο και στο Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά τη θέση ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην ασφάλεια και στην αυτοάμυνα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας παράλληλα την προστασία των αμάχων, τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με προοπτική τη λύση των δύο κρατών. Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιδιώκει να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις αραβικές χώρες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αβεβαιότητα που προκαλεί το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί παράγοντα τον οποίο η ελληνική διπλωματία καλείται να συνεκτιμήσει. Η πολιτική αδυναμία του Νετανιάχου να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, η ενισχυμένη κοινοβουλευτική παρουσία των αραβικών κομμάτων και οι δυσκολίες συνεννόησης μεταξύ των αντιπάλων του αφήνουν ανοιχτά διαφορετικά σενάρια για την επόμενη ημέρα. Μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας, μια εναλλακτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή ακόμη και μια νέα προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν διαφορετικές πολιτικές συνθήκες στο Ισραήλ, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην περιφερειακή διπλωματία. Για την Αθήνα, το βασικό ζητούμενο ωστόσο παραμένει η ύπαρξη μιας σταθερής και αξιόπιστης ισραηλινής συνομιλήτριας κυβέρνησης, ικανής να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και να συνεχίσει τις κοινές πρωτοβουλίες.