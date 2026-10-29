Για τις επικείμενες εκλογές μίλησε, μεταξύ άλλων, σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμώντας ότι «είναι απολύτως εφικτό» η Νέα Δημοκρατία να πάει από το 30%, που τη μετρούν οι δημοσκοπήσεις, στο 38%.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «δεν θα πάρει 25% η ΝΔ με τον Μητσοτάκη, θα πάρει πολύ παραπάνω. Όποιος δεν το βλέπει, είναι τυφλός, βάζω και στοίχημα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η ΝΔ είναι στο 30+, 8-9 μήνες πριν τις κάλπες, το να πας στην κάλπη στο 38% είναι απολύτως εφικτό, γιατί δεν υπάρχει η συσπείρωση, ο κόσμος είναι ακόμα χαλαρός».

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «ο Καραμανλής δουλεύει για την ενότητα της ΝΔ, μπορεί να θέλει να έχει τις απόψεις του για τα εθνικά, θα του το απαγορεύσουμε;».

Επίσης, όπως είπε, «ο Μητσοτάκης έχει ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα, που είναι η κόπωση του εκλογικού σώματος, που είναι φυσιολογική για τις εκλογικές συνήθειες του ελληνικού λαού. Τι τον ευνοεί; Η σύγκριση. Να είναι στη θέση του ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας; Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι μπροστά από όλους τους άλλους. Κατά τη γνώμη μου -και εδώ είναι η ατυχία της αντιπολίτευσης- δεν έχει καταφέρει να παρουσιαστεί εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να ενεργοποιήσει εκείνο το τμήμα του εκλογικού σώματος που θέλει γαλήνη, σταθερότητα και ηρεμία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: «Είναι το δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα στον ίδιο χρόνο, στην ίδια γραμμή, με την ίδια κυβέρνηση. Αποδεικνύεται με τα πρώτα στοιχεία ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Ο σοσιαλιστής υπουργός Μεταφορών είπε “δεν θα παραιτηθώ για ένα ανθρώπινο λάθος”. Θέλω να τονίσω τη διαφορά στην ενσυναίσθηση. Ο Κώστας Καραμανλής, ο γιος του Αχιλλέως, λοιδορήθηκε, γκρεμίστηκε η ζωή του, η σταδιοδρομία, η προσωπικότητά του, γιατί παραιτήθηκε. Δεν μπορούσε να πει, όπως ο σοσιαλιστής, να παραιτηθώ για ένα ανθρώπινο λάθος; Ο, δε, Σάντσεθ αρκετά λεπτά μετά το δυστύχημα ανέβασε ένα άσχετο tweet με μήνυμα για τον φεμινισμό. Την υποκρισία της Αριστεράς δεν την αντέχω».

Σχετικά με την πρόσφατη κόντρα που είχε στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «είναι μια κωμωδία ή μάλλον τραγωδία που εξελίσσεται σε κωμωδία όσα κάνει η Κωνσταντοπούλου. Είναι και αντισημιτισμός μέσα, συγκαλυμμένος, ενδυόμενος τον μανδύα του ανθρωπισμού».

Όσον αφορά στη λειτουργία των ιδιωτικών μονάδων, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι «έχουμε στείλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες σχετικά με κλινικές που λειτουργούν παράνομα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε, επίσης, ότι το αμφιθέατρο στον Ερυθρό Σταυρό θα ανακαινιστεί και θα μετονομαστεί σε αμφιθέατρο «Λέλας Καραγιάννη», σε ένδειξη τιμής στην αείμνηστη ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, η οποία νοσηλευόταν το 1944 στο νοσοκομείο.