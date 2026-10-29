Θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) εκφράζει το 62,9% των πολιτών, ενώ το 56,5% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες του έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal, τον Οκτώβριο του 2026.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν την αποδοχή συγκεκριμένων παρεμβάσεων στον χώρο της δημόσιας Υγείας, αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν στην καθημερινή εξυπηρέτηση των ασθενών και στις ανισότητες μεταξύ κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 76% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποίησε κάποια υπηρεσία του ΕΣΥ τους τελευταίους 12 μήνες. Αντίθετα, το 24% αναφέρει ότι δεν χρειάστηκε ή δεν έκανε χρήση υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικών ή μάλλον θετικών απαντήσεων, με 88,4%, ως προς τη συμβολή τους στη βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας.

Ακολουθούν ο ψηφιακός φάκελος Υγείας με 77,3%, η ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας με 72,7% και τα απογευματινά χειρουργεία με 60,3%.

Για το μέτρο μείωσης της αναμονής στις εφημερίες, γνωστό ως «βραχιολάκι», το 54,7% εκφράζει θετική ή μάλλον θετική άποψη, ενώ το 34,3% δίνει αρνητική απάντηση.

Σημαντική είναι και η αποδοχή των ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο ΕΣΥ, όπως η άυλη συνταγογράφηση, το MyHealth και τα ηλεκτρονικά ραντεβού.

Συγκεκριμένα, το 47,3% των ερωτηθέντων τις θεωρεί «πολύ» χρήσιμες, ενώ το 33,4% απαντά ότι είναι «αρκετά» χρήσιμες. Συνολικά, το 80,7% αξιολογεί θετικά τη συμβολή τους στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Αντίθετα, το 13,8% τις θεωρεί «λίγο» χρήσιμες και το 4,8% απαντά ότι δεν είναι «καθόλου» χρήσιμες.