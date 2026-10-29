Μόνη της κατέθεσε, χθες, τελικά στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας στη Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με την ίδια, η απόρριψη του αιτήματος, που είχε υποβάλει, για συμμετοχή στην επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων.

«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία. Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Σε βίντεο, που δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό στο Facebook που συνδέεται με το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», φαίνεται η ίδια να καταθέτει μόνη της στεφάνι.

Σε άλλο βίντεο, που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του κόμματος στο Facebook, καθώς και η ίδια, η Μαρία Καρυστιανού παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η έντονη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, για την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων της εθνικής επετείου.

Όπως ανέφερε, είχε υποβάλει εγγράφως σχετικό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, ως εκπρόσωπος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»: μ«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας».

«Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «άρνηση της ντροπής».

Στην ίδια τοποθέτηση κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν, συνδέοντας το ιστορικό «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική κατάσταση.