Από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Σε μια περίοδο που η θαλάσσια ασφάλεια δεν θεωρείται πλέον δεδομένη με πολλά μέτωπα πολέμου να έχουν επηρεάσει την παγκόσμια ναυτιλία και έχουν προκαλέσει μια μεγάλη ενεργειακή κρίση, η Ελλάδα ως προεδρεύουσα αλλά κυρίως ως ναυτική δύναμη πρωτοστατεί στη συζήτηση αυτή και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάθεται στην κεφαλή του τραπεζιού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σύγχρονες προκλήσεις που προκύπτουν από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε σχέση με τη θωράκιση των θαλάσσιων οδών και τη διεθνή σταθερότητα.

Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση, η οποία αποτελεί την κύρια εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας, αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο διπλωματικό ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και τήρησης του Διεθνούς Δικαίου.

Πέρα όμως από την εμβληματική αυτή συνεδρίαση και τις επαφές που θα έχει ο πρωθυπουργός σήμερα και αύριο στη Νέα Υόρκη, επικρατεί παράλληλα ένας διπλωματικός πυρετός. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ με βασικά θέματα συζήτησης το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά και το Κυπριακό.

Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία, στη συνάντηση τονίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, έτσι ώστε να αποκλιμακωθούν οι κρίσεις, να σταματήσουν οι πόλεμοι και να δοθεί μια διέξοδος στην ενεργειακή και την επισιτιστική κρίση.

Για το Κυπριακό επισημάνθηκε ότι δεν πρέπει να χαθεί το momentum και να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, ενώ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες αλλά και οποιεσδήποτε επιθετικές και αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο ενέργειες.

Αναφορικά με τα παιχνίδια της Τουρκίας και την εξόφθαλμη προσπάθεια «εξαγοράς» της Αιγύπτου, ο υπουργός Εξωτερικών θύμισε ότι πριν από λίγες ημέρες η Αίγυπτος καταδίκασε το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ότι λογικές πλειστηριασμών δεν περνάνε.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, με ευκαιρία την εθνική επέτειο, με το μήνυμά του επικεντρώθηκε στο τρίπτυχο ισχυρή αποτροπή, οικονομική σταθερότητα και εθνική ευθύνη απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Υπενθύμισε ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένες στους ταραγμένους καιρούς που διανύουμε, υπογράμμισε ότι η χώρα υλοποιεί το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία της και, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει αλλά ούτε εκβιάζεται, δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές», χαράσσοντας για ακόμα μια φορά τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε επίσης την οικονομία με την άμυνα, τονίζοντας ότι χωρίς μια ευημερούσα οικονομία και οικονομική σταθερότητα, είναι αδύνατον για οποιαδήποτε χώρα να προβάλλει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 12:30 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies (IISS), Bastian Giegerich. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.