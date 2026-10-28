Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης {ΕΛΑΣ) είναι πλέον η Κατερίνα Νοτοπούλου, ολοκληρώνοντας την εγγραφή της μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος.

Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε υποβάλει την παραίτησή της από την κοινοβουλευτική της έδρα το περασμένο καλοκαίρι, είχε επιλέξει όλο αυτό το διάστημα να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με τα επόμενα πολιτικά της βήματα. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα είχε στρέψει το ενδιαφέρον της στον επαγγελματικό τομέα, ξεκινώντας να δραστηριοποιείται γύρω από την ψυχολογία της εργασίας και των επιχειρήσεων.

Η απόφασή της να ενταχθεί στο δυναμικό της ΕΛ.Α.Σ. υλοποιήθηκε αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σηματοδοτώντας ωστόσο την επίσημη επιστροφή της στην ενεργό πολιτική σκηνή.