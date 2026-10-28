Στην πολύμηνη και συστηματική έρευνα που προηγήθηκε της αποκάλυψης των υποθέσεων φορολογικής απάτης με επίκεντρο τις αλυσίδες Pizza Fan και «Χωριάτικο» αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανέφερε, οι δύο υποθέσεις διερευνώνται εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με τις αρχές να επιχειρούν να διεισδύσουν στο οικονομικό πεδίο της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Διευκρίνισε πως επρόκειτο για δύο ανεξάρτητες έρευνες και, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εμπλοκής κρατικών λειτουργών, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψει εμπλοκή τους, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι όποιος εμπλέκεται θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Υπογράμμισε ότι η διερεύνηση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα και ότι όλα τα πρόσωπα για τα οποία θα προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία θα παραπεμφθούν στην Εισαγγελία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για πολλές ακόμη υποθέσεις.

Η συγκρότηση του «ελληνικού FBI»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνέδεσε την πορεία των ερευνών με τη δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υπηρεσίας που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «ελληνικό FBI».

Όπως επισήμανε, η συγκρότησή της αποτέλεσε προσωπικό του όραμα, το οποίο άρχισε να υλοποιείται μετά την επιστροφή του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πριν από περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η υπηρεσία συγκροτήθηκε με προσωπικό που επιλέχθηκε από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Αριθμεί περίπου 1.200 αστυνομικούς, εκ των οποίων 1.000 υπηρετούν στην Αθήνα και 200 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, όπως ανέφερε, εγκαινιάστηκε και νέα δομή στην Κρήτη, με δύναμη 100 ατόμων.

«Ήταν όραμά μου η ίδρυση του ελληνικού FBI», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα υπηρεσία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο αμερικανικό πρότυπο.

Παράλληλα, στάθηκε και στη συνεργασία της υπηρεσίας με την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ερωτηθείς πώς ήταν δυνατόν υποθέσεις φορολογικής απάτης τέτοιας έκτασης να παραμένουν επί χρόνια εκτός του πεδίου αποτελεσματικού ελέγχου των αρμόδιων αρχών, ο υπουργός απάντησε:

«Ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα».

Όπως εξήγησε, αυτή ακριβώς η διαπίστωση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τη δημιουργία του «ελληνικού FBI».