«Αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας» χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Ο καταδικασμένος εγκληματίας, υμνητής του Χίτλερ και του ναζισμού, Ηλίας Κασιδιάρης, ανήμερα της εθνικής επετείου και του μεγάλου ΟΧΙ του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό, διοργάνωσε εκδήλωση-πρόκληση στη Θεσσαλονίκη.

Μια αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας που οργάνωσαν εκείνοι που αντιμάχονται την πατρίδα, τη δημοκρατία και τους ίδιους τους θεσμούς της.

Η δημοκρατική ιστορία και οι αγώνες του λαού μας δεν παραχαράσσονται.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελίες για χρήση βίας κατά διαδηλωτών που εξέφραζαν τη διαφωνία τους απέναντι στην εκδήλωση των νεοναζί.

Μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό.

Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι.»