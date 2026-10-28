Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή όσα εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της εθνικής επετείου. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η παράταξη χαρακτηρίζει πρόκληση την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη και καταγγέλλει τόσο την καθολική απαγόρευση των διαδηλώσεων όσο και τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του πρόωρου κλεισίματος σταθμών του Μετρό.

Το κόμμα περιγράφει τα γεγονότα ως μια «εικόνα ντροπής», τονίζοντας την αντίθεση ανάμεσα στην ομιλία του καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής και τη βίαιη καταστολή των αντιφασιστικών συγκεντρώσεων με χημικά από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Παράλληλα, σε δημόσια τοποθέτησή της, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος απέδωσε στην κυβέρνηση την πλήρη ευθύνη για την επιχειρούμενη «κανονικοποίηση» της Ακροδεξιάς.

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζει ότι η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου ανήκει αποκλειστικά στον λαό που αγωνίστηκε ενάντια στον φασισμό, στους μαχητές του μετώπου και στην Εθνική Αντίσταση. Επισημαίνει ότι η ημέρα αυτή δεν είναι δυνατόν να μετατρέπεται σε βήμα εξωραϊσμού της ναζιστικής ιδεολογίας υπό τον μανδύα του πατριωτισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την πλευρά της Αμαλίας στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν, με το κόμμα να χαρακτηρίζει τη γενικευμένη απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ως πλήγμα στο δημοκρατικό δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η διακοπή λειτουργίας σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 11:00 το πρωί προκάλεσε την έντονη αγανάκτηση και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Συνοψίζοντας τις παρεμβάσεις της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποδίδει ακέραια την πολιτική ευθύνη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την κυβέρνηση, τόσο για τη διευκόλυνση της εκδήλωσης Κασιδιάρη όσο και για την επιθετική αντιμετώπιση των αντιφασιστικών μπλοκ. «Τιμούμε το “Όχι” κρατώντας ζωντανό το περιεχόμενό του. Καμία ανοχή στον φασισμό, καμία λήθη για τα εγκλήματά του», καταλήγει η ανακοίνωση.