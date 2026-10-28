Τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπάντρ Αμπντελατί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν σήμερα, Τετάρτη (28.10.2026).

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας επαναβεβαίωσαν τους ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική εταιρική σχέση που έχει αναπτύξει η Αθήνα με την Αίγυπτο. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ατζέντα της συνομιλίας περιλήφθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στο πλαίσιο της τρέχουσας ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν επίσης περιφερειακές εξελίξεις, θέματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της τρέχουσας 🇬🇷 Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας #UNSC. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2026

Η επικοινωνία των δύο υπουργών εντάσσεται στο πλαίσιο του διπλωματικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Καΐρου, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας τους για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.