Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η κυρία Λατινοπούλου εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς τα στελέχη του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα «χρυσά νιάτα της Ελλάδος» και εξαίροντας το καθημερινό τους έργο για την πατρίδα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να στηριχθούν έμπρακτα στο μέλλον όπως τους αξίζει.