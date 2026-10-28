«Οι ήρωες που πολέμησαν στα βουνά της Βορείου Ηπείρου απέδειξαν ότι για τη νίκη δεν αρκεί η υπεροπλία ενός στρατού, αλλά οι αξίες για τις οποίες αγωνίζεται», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δήλωσή του μετά το πέρας της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική εορτή του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της Λάρισας, όπου εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Χαρακόπουλος μετά τη Δοξολογία στον καθεδρικό Ι. Ν. Αγίου Αχιλλίου και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων στον λόφο του Φρουρίου, παρακολούθησε την παρέλαση που πραγματοποιήθηκε υπό βροχή.

Στη δήλωσή του ο γ.γ. της Κ.Ο. της Ν.Δ. υπογράμμισε: «Θέλω να συγχαρώ πρώτα από όλα τα παιδιά μας που δεν πτοήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή και παρέλασαν τιμώντας τους ήρωες του αλβανικού έπους. Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι ένα φωτεινό ορόσημο στην ιστορία του Ελληνισμού. Οι ήρωες που πολέμησαν στα βουνά της Βορείου Ηπείρου απέδειξαν ότι για τη νίκη δεν αρκεί η υπεροπλία ενός στρατού, αλλά οι αξίες για τις οποίες αγωνίζεται.

Το πνεύμα του ’40 θα πρέπει να μας καθοδηγεί και σήμερα. Γιατί απέναντί μας έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη, τον εξ ανατολών γείτονά μας και χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να διδαχθούμε από την Ιστορία: να έχουμε σφυρηλατήσει την Εθνική ενότητα, να διατηρούμε σε εγρήγορση την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και να αξιοποιούμε στο έπακρο το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας, διατηρώντας πάντα το κεκτημένο της σταθερότητας σε καιρούς διεθνούς ανασφάλειας και αστάθειας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες».