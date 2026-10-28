Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε η βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία μετά το πέρας των εκδηλώσεων έστειλε ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας και της εθνικής ομοψυχίας απέναντι στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις.

Ακολουθεί αυτούσια η σχετική δήλωση:

«Ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, συμμετείχα στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στην Πάτρα, με τη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου.

Στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, αποτίσαμε φόρο τιμής στους ήρωες του 1940 με την κατάθεση στεφάνων.

Στη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση καμαρώσαμε τα νιάτα μας, τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, καθώς και τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που μας γέμισαν συγκίνηση και υπερηφάνεια, τιμώντας την ιστορία και τους αγώνες της πατρίδας μας!

Η 28η Οκτωβρίου μάς θυμίζει πως στις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας, οι Έλληνες βρήκαν τη δύναμη να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να σταθούν μαζί απέναντι στον κίνδυνο.

Ογδόντα έξι χρόνια μετά, αυτό το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι πόλεμοι συνεχίζονται, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται και οι αναθεωρητικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή μας απαιτούν διαρκή εγρήγορση.

Η Ελλάδα ενισχύει την άμυνα και την αποτρεπτική της ισχύ, υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και προσήλωση στην ειρήνη.

Σε αυτές τις συνθήκες, η πολιτική σταθερότητα, η συνέπεια και η υπευθυνότητα έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τις εύκολες υποσχέσεις και τις επιλογές που την οδήγησαν πίσω. Δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει σε λογικές διχασμού, ιδιαίτερα όταν όσα συμβαίνουν γύρω μας απαιτούν σοβαρότητα και κοινή εθνική στάση.»