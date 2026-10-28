Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη.

Αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 10.00 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Την Παρασκευή στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich, στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.