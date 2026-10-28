«Η 28η Οκτωβρίου του 1940 αποτελεί ένα από τα κορυφαία ορόσημα της νεότερης ελληνικής Ιστορίας. Ήταν η αφετηρία ενός εθνικού αγώνα όπου σύσσωμος ο Ελληνισμός, με ενότητα και ομοψυχία, υπερασπίστηκε την ελευθερία, την εθνική κυριαρχία και την ιστορική του αξιοπρέπεια, απέναντι στη φασιστική επιβουλή», αναφέρει, σε μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και προσθέτει:

«Το ιστορικό “ΟΧΙ” υπήρξε η έκφραση της αδούλωτης ψυχής ενός ολόκληρου Έθνους. Στα βουνά της Πίνδου και στα πεδία των μαχών της Βορείου Ηπείρου, οι αγωνιστές του 1940, με απαράμιλλο σθένος και αυταπάρνηση, απέδειξαν ότι η ισχύς ενός λαού δεν αποτιμάται μόνο με στρατιωτικούς συσχετισμούς, αλλά πρωτίστως με το φρόνημα, την ενότητα και την προσήλωση στα ιδανικά και τις αξίες του».

«Ογδόντα έξι χρόνια μετά, η ιστορική παρακαταθήκη εκείνης της γενιάς αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικής ρευστότητας, αναθεωρητικών επιδιώξεων και διαρκών προκλήσεων, η εθνική ενότητα και η ομοψυχία, σε συνδυασμό με τη διαρκή ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας από το υστέρημά του λαού μας, παραμένουν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την προάσπιση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας», τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής.

«Η μνήμη του Έπους του ’40 συνιστά διαρκή υπόμνηση του χρέους μας απέναντι στην Πατρίδα και στις επόμενες γενιές. Να διαφυλάσσουμε την ιστορική μας συνείδηση, να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και να πορευόμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ με εθνική αυτοπεποίθηση, συλλογική ευθύνη και πίστη στις δυνάμεις του Ελληνισμού.

Χρόνια πολλά Ελλάδα μας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», καταλήγει, στο μήνυμά του, ο κ. Χαρδαλιάς.