«Η 28η Οκτωβρίου μάς καλεί να σταθούμε ενωμένοι, να υπερασπιστούμε τις αξίες και την εθνική μας ανεξαρτησία, ατενίζοντας το μέλλον με αυτοπεποίθηση» τόνισε στο μήνυμά του για την επέτειο «ΟΧΙ», ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Στο μήνυμά του, μάλιστα, για την εθνική επέτειο, ο κ. Ν. Κακλαμάνης μνημόνευσε τα λόγια του σπουδαίου συγγραφέα Γιώργου Θεοτοκά με τα οποία αποτύπωνε το κλίμα των ημερών, που ακολούθησαν το ιστορικό «ΟΧΙ» του ελληνικού Λαού:

«Κόσμος πολύς χυμένος στους δρόμους, κίνηση εξαιρετική.

Περνούν μονάδες του στρατού που πηγαίνουν στο μέτωπο.

Οι φαντάροι τραγουδούν, το πλήθος χειροκροτεί και ζητωκραυγάζει.

Αξίζει να είναι κανείς Έλληνας τις μέρες αυτές».

Το μήνυμα για ενότητα και εθνική ανεξαρτησία

Ογδόντα έξι χρόνια μετά, τα λόγια του παραμένουν επίκαιρα, επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής και τόνισε: «Μας θυμίζουν πως η ενότητα, το θάρρος και η αποφασιστικότητα ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη δύναμη των Ελλήνων απέναντι στις δυσκολίες.

Σήμερα, σε μια εποχή διεθνών αναταράξεων και νέων προκλήσεων, το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου μάς καλεί να σταθούμε ενωμένοι, να υπερασπιστούμε τις αξίες και την εθνική μας ανεξαρτησία, ατενίζοντας το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Πατρίδας μας. Χρόνια πολλά, Ελλάδα!»

Στις εκδηλώσεις μνήμης της 28ης Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Βουλής

Νωρίτερα, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης παρέστη στη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια, παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες του ’40 καταθέτοντας στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αμέσως μετά παρακολούθησε την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα.