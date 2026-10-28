Με την επίδειξη του F-16 της ομάδας «Ζευς» στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

«Μια λέξη αλλάζει την ιστορία. Και για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά Ελλάδα», τόνισε ο πολότος του F-16, επισμηναγός Χρήστος-Πάρις Χαρίτος, ο οποίος συνομίλησε μέσω ασυρμάτου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Κύριε επισμηναγέ. Αυτήν τη στιγμή, σήμερα, την 28η Οκτωβρίου, τόσο εσείς όσο και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαίωσαν ότι για την Ελλάδα ισχύει πάντα το εξής: Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Η μεγαλοσύνη μετριέται με της ψυχής το σίδερο και το αίμα. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για τη σημερινή σας επίδειξη που μας έκανε όλους υπερήφανους», επισήμανε ο κ. Τασούλας.