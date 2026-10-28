Παρά τη σημερινή κακοκαιρία που αναμένεται, ανήμερα της εθνικής επετείου, παρά τις δυσκολίες στα εθνικά θέματα μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, η 28η Οκτωβρίου είναι μια αφορμή να ξεσκονίσουμε την εθνική μας μνήμη και να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά.

Να θυμηθούμε ότι η χώρα μας στάθηκε πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και ας δέχτηκε επιθέσεις και ας η ίδια να μην υπήρξε ποτέ επιθετική δύναμη. Ακόμα και στη Μικρά Ασία τα ελληνικά στρατεύματα πήγαν για να προστατέψουν τον ελληνικό πληθυσμό, ασχέτως της τροπής που πήρε ο πόλεμος. Η Ελλάδα υπήρξε στην ιστορία της παραδοσιακά αμυνόμενη χώρα. Και πάντως όχι δύναμη αποικιοκρατική.

Ογδόντα έξι χρόνια μετά το έπος του 1940, η επέτειος αυτή διατηρεί ακέραιη την επικαιρότητά της, τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης στην Ημερήσια Διαταγή για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Δεν μας καλεί να αναπαυθούμε στη δόξα των προγόνων μας, ούτε να αντιμετωπίσουμε την ιστορία ως ένα κλειστό κεφάλαιο που αρκεί να μνημονεύουμε στις επετείους. Μας καλεί να αναμετρηθούμε με τη δική μας ευθύνη, να αξιολογήσουμε με νηφαλιότητα τις νοηματοδοτήσεις του παρόντος, ώστε να προετοιμαστούμε με σοβαρότητα για τις προκλήσεις του μέλλοντος», όπως ανέφερε.

Με την τουρκική προκλητικότητα να μας αναγκάζει να είμαστε σε επιφυλακή, οφείλουμε και σήμερα όπως και σε κάθε άλλη επέτειο να οδηγήσουμε τη σκέψη μας στο παρελθόν. Όχι απλώς για να το προσεγγίσουμε με την υποχρεωτική έννοια της ημέρας και με την τυπική πρόθεση της επιφανειακής προσέγγισης, αλλά για να επισημάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν από τις παρακαταθήκες των προγόνων μας και για να διατηρούμε αναλλοίωτα τα πολύτιμα και διαχρονικά διδάγματα ζωής που μας έχουν κληροδοτήσει.

Όχι μόνο για να νιώσουμε εθνικά υπερήφανοι και ιστορικά δικαιωμένοι αλλά για να διαπιστώσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι οι άνθρωποι που σήμερα τιμούμε, δε λαχταρούσαν μόνο τη γέννηση ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Αντίθετα, αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου για κοινά, πανανθρώπινα ιδανικά. Και αυτό είναι το διπλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας.

«Στις κορυφογραμμές της Πίνδου, στα βουνά της Ηπείρου και στα χιονισμένα πεδία των επιχειρήσεων, οι Έλληνες μαχητές έγραψαν σελίδες απαράμιλλης ανδρείας και πολεμικής αρετής. Αντιμετώπισαν τις αντιξοότητες της φύσης, την αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου και τις εξαντλητικές συνθήκες του πολέμου με ακατάβλητη ψυχή, επιμονή και βαθιά συναίσθηση της αποστολής τους. Κάθε ύψωμα που υπερασπίστηκαν, κάθε γραμμή που κράτησαν, κάθε βήμα που προχώρησαν μέσα στο χιόνι αποτέλεσε έμπρακτη απόδειξη ότι η στρατιωτική ισχύς δεν εκτιμάται μόνο με τα μέσα, αλλά και με την ποιότητα των ανθρώπων που τα υπηρετούν, με τη συνοχή των μονάδων, την πίστη στην ηγεσία και την ακλόνητη προσήλωση στο καθήκον», είπε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ανάλογες δηλώσεις αναμένονται και από τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αρχηγούς κομμάτων. Ίσως κάποιοι από εμάς να δούνε σήμερα την παρέλαση, κάποιοι να είναι αδιάφοροι. Οι προσωπικές αγωνίες του καθενός, τα οικονομικά προβλήματα δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.

Όμως η 28η Οκτωβρίου θα θυμίζει ότι κάθε αγώνας έχει την αξία του.