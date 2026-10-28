«Το ΟΧΙ αποκτά σήμερα νέα επικαιρότητα», υπογραμμίζει, σε δήλωσή του για την εθνική επέτειο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«ΟΧΙ!

Ποτέ στην ιστορία μια τόσο μικρή λέξη δεν έδειξε την τόσο μεγάλη θέληση ενός λαού για ελευθερία.

Σήμερα, 86 χρόνια από την επίθεση του ιταλικού φασισμού στην Ελλάδα, θυμόμαστε, τιμάμε, συνεχίζουμε.

Θυμόμαστε τον ηρωισμό των στρατιωτών μας στα παγωμένα βουνά της Αλβανίας. Τη νίκη τους απέναντι στη σιδερόφραχτη αλαζονεία του Μουσολίνι και των μελανοχιτώνων του. Τη στήριξη του λαού, με κάθε μέσο, στην αντίσταση κατά του πάνοπλου εισβολέα.

Θυμόμαστε το έπος της Εθνικής μας Αντίστασης, που με πρωτεργάτες το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, έδωσε στο ΟΧΙ το παλλαϊκό του νόημα. Κι έκανε κάθε βουνό, κάθε γειτονιά, κάθε σχολή, κάθε δρόμο, κάστρο της ελευθερίας.

Τιμάμε όσους έπεσαν σε τίμιο αγώνα κατά της φασιστικής και ναζιστικής λαίλαπας. Όσους πήραν μέρος στην αντίσταση, αγνοώντας τη συντριπτική υπεροπλία, την αγριότητα και τα αντίποινα των ναζί. Όσους δεν έσκυψαν το κεφάλι στην κανονικότητα της κατοχής».

«Και συνεχίζουμε, γιατί ο αγώνας για ελευθερία και δικαιοσύνη είναι πάντα αναγκαίος. Και το ΟΧΙ αποκτά σήμερα νέα επικαιρότητα.

Όχι στον φασισμό και την ακροδεξιά της αγριότητας, που σηκώνουν κεφάλι σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Όχι στην κανονικότητα της προκλητικής αδικίας, που καταδικάζει την πλειοψηφία της κοινωνίας στην αγωνία της επιβίωσης, όταν μια μικρή μειοψηφία κερδοσκοπεί με τις ζωές των πολλών.

Όχι στη φαλκίδευση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, από ένα διάτρητο κράτος δικαίου και την επιδημία της διαφθοράς, που μαστίζει τη χώρα μας.

Όχι στην υποταγή σε μια επίπλαστη σταθερότητα, που προετοιμάζει δεινά για την πατρίδα και τον λαό μας.

Με οδηγό και έμπνευση τους αγώνες του λαού μας κατά του ξένου φασισμού, να διεκδικήσουμε μια Ελλάδα ελευθερίας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης», καταλήγει, στο μήνυμά του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.