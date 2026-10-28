Ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, κ. Μουράντ Μουράντ, συναντήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανάρτηση της Πρεσβείας της Αιγύπτου στο facebook, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη.

Ο κ. Μουράντ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αίγυπτος για την ανάπτυξη των υποδομών και τη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών, τη σταδιακή επέκταση του συστήματος καθολικής ασφάλισης υγείας, καθώς και την αναβάθμιση των νοσοκομείων και των μονάδων ιατρικής περίθαλψης σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο Αιγύπτιος Πρέσβης εξέφρασε την επιθυμία του να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη συνεργασία με την Ελλάδα και να συνεχιστεί η περαιτέρω ανάπτυξή της, προς όφελος των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και των λαών τους.

Πρόθεση διεύρυνσης της συνεργασίας και κοινών δράσεων

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πρόθεσή του να διευρυνθεί η συνεργασία και να υπάρξουν κοινές δράσεις με την Αίγυπτο, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και τις σημαντικές δυνατότητες της Αιγύπτου στους τομείς της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης και της φαρμακοβιομηχανίας.