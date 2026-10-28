Σε μία καταγγελία προχώρησε η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη σημερινή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή της στο Facebook, είχε ζητήσει εγγράφως από τις 13 Οκτωβρίου να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος του κινήματος, αίτημα το οποίο αναφέρει ότι της το αρνήθηκαν.

«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη. Το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη κι αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας» δήλωσε.

«Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας “όχι” στη διαφθορά, στην παρανομία και στην ασυδοσία, για να κατακτήσουμε την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία» καταλήγει η δήλωση.